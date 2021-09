Alina Pușcău (39 de ani) a dezvăluit recent în mediul online că are o formă gravă de COVID-19. Ulterior, modelul a fost internat de urgență în spital, de unde a fost de curând externată pentru a face loc celorlalți bolnavi de COVID-19. Alina a dezvăluit cum se simte la mai multe zile de la infecția cu virusul SAR-CoV-2.

Alina Pușcău, externată pentru a face loc altor bolnavi în spital

„Mă simt mai bine. Am avut noroc că m-am dus la spital. Cei de la spital au avut grijă de mine. Când am ajuns mi-au pus perfuzie, mi-au luat sânge și mi-au făcut radiografie la plămâni. Au găsit că virusul mi-a afectat plămânii, iar acum am pneumonie”, a povestit în emisiunea La Măruță.

„Am fost externată pentru că sunt foarte mulți oameni bolnavi și aveau nevoie de pat. M-au trimis acasă, iar acum iau tratamentul acasă. Nu am niciun fel de putere, doar foarte puțină, să-mi fac de mâncare și să mă întorc în pat. Asta e singura energie pe care o am. Mi s-a fisurat ceva în capul pieptului și mi-e greu să respir”, a continuat.

„M-am speriat, n-am știut ce să fac. Am zis că dacă eu sunt în situația asta, poate și altcineva acasă e în situația mea și poate îl încurajez să meargă la spital. Eu n-am vrut să mă duc la spital, pentru că am auzit atâtea povești și am zis să iau antibiotic și să mă fac singură bine”, a mai spus.

„Din contră, mi-am făcut și mai mare rău, pentru că mi-a afectat plămânii. Soția lui Andrei Stoica mi-a zis că trebuie neapărat să chem salvarea, ea mi-a aranjat totul. Salvarea nu vine… am stat de la 13:00 până la 20:00, am așteptat și am sunat de vreo trei ori. Am stat și vreo 2 ore în mașină pentru că erau vreo 11 oameni înaintea mea”, a încheiat.

„COVID mă omoară. Îmi distruge viața. E așa de greu. Virusul îmi atacă toate organele. Nu pot să mă ridic în picioare, mai mult decât să fac câțiva pași. Am varianta Delta și este foarte greu. Am dureri de cap, vărsături. Este cel mai greu lucru pe care l-am trăit în viața mea. Este extrem de greu”, mai spunea modelul zilele trecute

„COVID-ul nu este de joacă. Vă rog luați-l în serios, faceți-vă vaccinul, aveți grijă că este foarte periculos. Te distruge, îți distruge tot în organism. Mi-a atacat plămânii, rinichii, îmi este extrem de greu să respir, să vorbesc. Astăzi este a noua zi și de-abia pot să mănânc”, a încheiat atunci.

