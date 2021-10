Diana Dumitrescu (38 de ani) a devenit mamă în septembrie 2019. Actrița și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din vara anului 2018 și au împreună un fiu, Carol Anton, în vârstă de 2 ani. Invitată în emisiunea Vorbește Lumea, actrița a vorbit despre provocările vieții de mamă.

Diana Dumitrescu, despre provocările vieții de mamă: „Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc”

„Mi se pare că social media, platformele astea, Facebook, Instagram, vând un fals al vieții fericite. Cred că este momentul ca cei mai cunoscuți să arate lucrurile așa cum sunt”, a început Diana. „Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu gândul că eu sunt mamă. Viața se schimbă complet”, a mai spus.

„Nu vreau să sperii viitoarele mămici, dar dintr-odată ești închisă în casă cu un program, ești terminată, obosită, nu-ți place cum arăți, te-ai îngrășat, ai cearcăne, n-ai timp să te speli, miroși a vomă, cumva trecerea asta nu e ușoară pentru nimeni”, a continuat.

„Pe mine m-a ajutat mama extrem de mult. N-am simțit că am bebeluș în casă în primele luni. La un moment a plecat, fix la un an, când începe copilul să meargă, să spargă… Am avut o problemă și cu alăptatul, nu am putut să alăptez mai mult de 2 luni, am făcut și furia laptelui, a fost ceva groaznic. E ceva oribil”, a completat.

Despre furia laptelui, Diana a explicat: „Sânii se umplu cu lapte, devin tari ca pietrele și este o durere cruntă”. „La un moment dat, sânii înțeleg că trebuie să dea lapte, numai că cererea este mai mică decât oferta”, a completat Adela Popescu.

„Imediat după ce am rezolvat asta, am cedat. M-am dus în dormitor, m-am pus în genunchi și am început să plâng. N-aveam vreun motiv anume, era epuizarea, stresul, plus că în ultimele luni de sarcină nu te poți odihni, deci se acumulează”, a mai povestit Diana.

„Am pornit sarcina cu 61 de kg și am ajuns la 78, deci 17 kg am luat. Le-am slăbit apoi, pentru că am avut un proiect (n.red. emisiunea Mireasa) la câteva luni. Am ajuns la 58 de kg și după am avut niște dereglări hormonale, puf, am ajuns la 67, iarăși dramă”, a continuat.

În aceeași perioadă, Diana a descoperit că avea probleme cu tiroida, iar după ce s-a tratat, cu ajutorul dietei, a reușit să revină la silueta pe care și-o dorea. „Ne canalizăm pe ce-i trebuie copilului și uităm de noi”, a mai spus. „Din punctul meu de vedere, lucrul cel mai important este că un copil te împlinește ca femeie și te face cea mai fericită”, a ținut actrița să precizeze.

