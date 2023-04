Deea Maxer dă din casă după divorțul de Dinu Maxer. „Nu poți schimba asta!” Ce mesaj a transmis

Deea Maxer (34 de ani) și Dinu Maxer (49 de ani) au decis să pună capăt căsniciei la sfârșitul lunii martie.

Cei doi au ales să divorțeze după o căsnicie de 18 ani. Deea și fostul component al trupei AXXA au împreună doi copii – Andreas (12 ani) și Maysa (4 ani).

„Ne dorim discreție, liniște și pace”

Ei au semnat deja actele de divorț și au făcut partajul, stabilind custodie comună pentru cei doi copii. Deea și Dinu Maxer au anunțat separarea prin intermediul rețelelor de socializare.

“Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru aceasta călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!

Voi ne știți viață, că pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și tot odată ne dorim să respectați acest moment din viață noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri.

Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia!” – au transmis ei, pe pagina sa de Instagram.

Se pare că între cei doi existau neînțelegeri de mai mult timp, iar lucrurile s-au înrăutățit în ultima perioadă. Deea a confirmat, ulterior, despărțirea și a precizat, tot în mediul online că incompatibilitatea dintre ei a dus la divorț.

„Vreau să confirm cele spuse de Dinu. Să îi mulțumesc pentru sinceritate și transparență. Ne-am schimbat și am ajuns să devenim din compatibili, incompatibili. Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare.

Am fost piloți pe rând! Eu am crescut alături de Dinu, îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că avem capacitatea și maturitatea de a continua cu o prietenie prin care să ne putem crește copiii cât vom putea de frumos, după acest divorț”, a explicat fosta parteneră de viață a lui Dinu Maxer.

„Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că ești apropiat”

Recent, Deea a făcut un InstaStory cu un fragment dintr-un podcast în care un speaker motivațional face câteva precizări legate de relația eșuată dintre doi parteneri.

„Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că ești apropiat. Să trăiești în aceeași casă cu cineva nu înseamnă că ești apropiat. Singurul lucru care ajută să fii aproape de cineva este atunci când te simți în siguranță și poți să te deschizi, atunci când te simți văzut, apreciat și înțeles în momentele cele mai vulnerabile. Dacă poți să faci asta, atunci lucrurile vor merge.

Dacă nu, nu poți schimba asta într-un moment, pentru că ați fost meniți să fiți împreună”, explică speakerul în videoclipul postat de Deea Maxer.

„Ea avea 15 ani când ne-am cunoscut”

Deea și Dinu s-au cunoscut pe când ea avea 15 ani, iar el 32. Ei fost nevoiți să-și ascundă relația până când Deea a deveit majoră. Când a întâlnit-o pe Deea, cântărețul tocmai se despărțise de Nicoleta Luciu.

“Eu și Andreea ne-am ascuns vreo 2 ani. După 2 săptămâni după ce eu și Nicoleta ne-am despărțit, am vorbit cu ea și i-am spus cine este prietena mea, că are mai puțin de 18 ani și că o iubesc foarte mult. Iată demonstrația, au trecut 16 ani și încă suntem împreună. Ea avea 15 ani când ne-am cunoscut, eu 32. M-am gândit atunci, dacă o iubesc atât de mult și dacă este femeia vieții mele și am avut dreptate.”

Foto – Instagram