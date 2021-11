Invitat în emisiunea „La Măruță”, Dinu Maxer (48 de ani) a acceptat provocarea sosurilor iuți. Solistul a fost nevoit să răspundă mai multor întrebări personale. Ca publicul să nu afle întrebarea, Dinu trebuia să mănânce o rondea de cașcaval învelită în sos iute.

Care crede Dinu Maxer că sunt defectele soției lui, Deea Maxer

În octombrie 2021, Dinu a aniversat 13 ani de mariaj cu Deea Maxer (31 de ani). Cei doi formează un cuplu de 16 ani. Când s-au cunoscut, Dinu avea 32 de ani și Deea doar 15. Cuplul are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Andreas (10 ani) și, respectiv, Maysa (2 ani).

Întrebat ce bărbat celebru i-a făcut avansuri soției sale, Dinu a răspuns: „Andrei Ștefănescu, dar fără să știe că eram împreună, atunci ne ascundeam. Era în primul an de relație, în 2005, anul în care mă despărțisem de Nicoleta și toată lumea voia să știe cine cu cine este”.

„Eu și Andreea ne-am ascuns vreo 2 ani. După 2 săptămâni după ce eu și Nicoleta ne-am despărțit, am vorbit cu ea și i-am spus cine este prietena mea, că are mai puțin de 18 ani și că o iubesc foarte mult. Iată demonstrația, au trecut 16 ani și încă suntem împreună. Ea avea 15 ani când ne-am cunoscut, eu 32. M-am gândit atunci, dacă o iubesc atât de mult și dacă este femeia vieții mele și am avut dreptate”, a mai spus.

„Am luat la studiu cazurile celebre din America, serios. (…) Mi-am dat seama că vor fi multe săgeți îndreptate către mine. Am studiat ce s-ar întâmpla dacă aș face publică relația. A fost un alt motiv pentru care ne-am ascuns doi ani. Familia nu a știut imediat, pe părinți i-am protejat. Părinții au bănuit, dar au fost de acord, închin în cinstea lor”, a continuat.

În cadrul aceluiași interviu, rugat să numească trei dintre defectele soției sale, Dinu a mai spus: „Ca orice femeie, nu se uită când ajunge la fundul portofelului, cheltuitoare. Nu foarte tare, dar suficient cât să mă deranjeze pe mine. La început, dezordonată. Și, trebuie să mă gândesc bine, pentru că mă duc acasă după, se stresează la volan când sunt în dreapta ei.”

