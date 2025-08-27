De ce nu a participat Elena Cârstea la Festivalul Mamaia 2025: „Nu m-a invitat nimeni”. Ce spune despre organizatori

Elena Cârstea, marea absentă de la Festivalul Mamaia 2025
Elena Cârstea s-a mutat în America în urmă cu mulți ani. Artista s-a căsătorit și a devenit mamă, adoptând două fete. Acum, ea se ocupă de o crescătorie de pisici și își trăiește viața liniștită, după ce în urmă cu doi ani a suferit un accident vascular cerebral.
„Draga mea, mă țin de glume. Nu pot să vin oricum, dar m-au impresionat oamenii care mă susțin, foarte frumos. O să vă cânt de la distanță cu mare drag, numai bine.”, a declarat Elena Cârstea pentru Spynews.ro.
Artista este foarte activă pe rețelele sociale și a răspuns la mesajele fanilor, cărora le-a transmis următorul mesaj:
„Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Nu am crezut că o să fie o furtună. Nu am fost invitată, este adevărat, dar oricum nu puteam să vin. Îmi este dor de voi. Într-o zi o să vin să vă cânt. Deocamdată mai stăm. Pupicei.”
Cine a câștigat trofeul Mamaia 2025
Compozitorul Adrian Daminescu a luat trofeul Mamaia 2025 pentru piesa „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian, o cântăreață de doar 16 ani.