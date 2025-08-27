De ce nu a participat Elena Cârstea la Festivalul Mamaia 2025: „Nu m-a invitat nimeni”. Ce spune despre organizatori

Elena Cârstea nu a participat la Festivalul de la Mamaia 2025. Cântăreața spune că nu a fost invitată, însă și dacă ar fi fost, nu ar fi putut participa, pentru că este stabilită în America.

Elena Cârstea, marea absentă de la Festivalul Mamaia 2025

Elena Cârstea s-a mutat în America în urmă cu mulți ani. Artista s-a căsătorit și a devenit mamă, adoptând două fete. Acum, ea se ocupă de o crescătorie de pisici și își trăiește viața liniștită, după ce în urmă cu doi ani a suferit un accident vascular cerebral.

Artista a stat internat două săptămâni în spital și a avut o recuperare lungă. Cu toate acestea, Elena Cârstea și-a revenit și acum este prezentă pe social media, unde vorbește cu fanii ei.

Citește și: De ce nu primește Elena Cârstea pensie din România: „Propria mea țară m-a uitat?”

Recent, fosta cântăreața a postat o fotografie cu ea într-o rochie neagră elegantă, cu un mesaj controversat: „Nu am fost invitată la Mamaia :(”, a scris Elena Cârstea.

Fanii au reacționat imediat, iar artista a lămurit situația spunând că se ține de glume. Mai mulți fani și-au exprimat dezamăgirea față de lipsa artistei de pe scena celebrului festival.

„Draga mea, mă țin de glume. Nu pot să vin oricum, dar m-au impresionat oamenii care mă susțin, foarte frumos. O să vă cânt de la distanță cu mare drag, numai bine.”, a declarat Elena Cârstea pentru Spynews.ro.

Citește și: Elena Cârstea încă mai are nevoie de baston pentru a se deplasa, după AVC-ul de acum doi ani. „Nici medicii nu știu exact ce am avut!”

Artista este foarte activă pe rețelele sociale și a răspuns la mesajele fanilor, cărora le-a transmis următorul mesaj:

„Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Nu am crezut că o să fie o furtună. Nu am fost invitată, este adevărat, dar oricum nu puteam să vin. Îmi este dor de voi. Într-o zi o să vin să vă cânt. Deocamdată mai stăm. Pupicei.”

Cine a câștigat trofeul Mamaia 2025

Compozitorul Adrian Daminescu a luat trofeul Mamaia 2025 pentru piesa „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian, o cântăreață de doar 16 ani.

Citește și: Elena Cârstea, probleme după atacul cerebral suferit. Artista se deplasează cu ajutorul unui baston

Printre invitați s-au numărat Andrei Ursu, Corina Chirica, Andra sau Nico.

La secțiunea interpretare, câștigătorii au fost:

Premiul I: Ionuț Danil – „Dacă ploaia s-ar opri” (Adi Bărar)

Premiul II: Alexandra Serenada Sârghi – „România” (Adrian Daminescu)

Premiul III: Eduard Anghelescu – „Vei fi mereu” (Viorel Gavrilă)

Citește și: Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?” Ce spune despre organizarea evenimentului. „Ca și cum noi am fi niște pensionari!”

La secțiunea Creație, premiile au fost câștigate de:

Premiul I: „Te-am iubit” – compozitor Sergiu Rudichi, interpret Delia Racu

Premiul II: „I need someone” – compozitor și interpret Ovi Jacobsen

Premiul III: „Mi-e dor” – compozitor Moni-k, solist Romeo Zaharia

Urmărește-ne pe Google News