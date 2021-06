Între anii 1993 și 2010, Gabriela Firea (48 de ani) a fost căsătorită cu Răsvan Firea (n. 1955 – d. 2010), fost membru al comisiei de marketing a Federației Române de Atletism. Din mariajul cu acesta, Gabriela are un fiu, Tudor Ștefan.

În prezent, fosta jurnalistă este căsătorită cu Florentin Pandele (60 de ani), alături de care mai are doi fii, David Petru și Zian Mihail.

De ce mai poartă Gabriela Firea inelul de logodnă de la primul soț

Invitată în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, difuzată de Kanal D, Gabriela a dezvăluit de ce încă mai poartă inelul de logodnă primit de la primul soț.

„Eu nu-i condamn pe cei ce m-au pus la zid la acel moment, al recăsătoriei. Probabil și eu aș fi fost mai aspră. Nu eu am condus destinul meu către o astfel de evoluție.

Răsvan are locul lui în inima mea pentru întreaga mea viață și el știe asta, de acolo de sus, și-i simt energia pozitivă în fiecare zi și simt că mă susține. Acesta este inelul de logodnă pe care nu-l voi da niciodată jos de pe mână”, a mărturisit Gabriela Firea.

În trecut, fosta prezentatoare TV a fost acuzată că a intervenit în mariajul lui Răzvan cu a treia lui soție, Carmen, alături de care a avut un fiu, Răzvan Alexandru.

„Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată ca i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an.

Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.r. fiului vitreg și mamei lui, Carmen)”, a mai declarat.

Gabriela și-a început cariera în jurnalism în 1990, 22 ani mai târziu făcând tranziția către o carieră politică. Timp de patru ani, fosta prezentatoare TV a ocupat funcția de primar al Capitalei, iar anul trecut a dezvăluit ce salariu a avut.

Din 29 octombrie 2020, senatoarea nu mai este primar al Bucureștiului. În urma alegerilor, învingător a ieșit Nicușor Dan, fondator și fost președinte al partidului Uniunea Salvați România (USR). Gabriela Firea continuă să facă parte din Partidul Social Democrat (PSD).

Invitată în platoul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, Subiectiv, Gabriela Firea a dezvăluit ce salariu a avut în acea perioadă. „13.000 de lei pe lună. Atenție, de lei, nu de euro. Atât am avut!”, a declarat senatoarea.

