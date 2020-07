Dana Rogoz și Radu Dragomir au sărbătorit 8 ani de căsătorie. Ce cadou și-au făcut cei doi

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează un cuplu de 16 ani, iar de 8 ani sunt soț și soție. Cu ocazia aniversării lor, actrița a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii de la căsătoria civilă. Imaginile au fost însoțite de un mesaj prin care Dana a dezvăluit ce cadou și-au făcut ea și soțul ei pentru a marca momentul.

Citește online gratuit numărul de iulie al revistei Unica

„Acum 8 ani am spus DA și am semnat pentru prima oară ca doamna Dragomir” a scris Dana Rogoz, care împreună cu Radu Dragomir formează o familie foarte frumoasă. Cei doi au împreună doi copii, Vlad Luca, în vârstă de 6 ani, și micuța Lia Elena, care s-a născut în luna mai a acestui an, în plină pandemie de COVID-19.

Dana Rogoz radiază de fericire și asta se vede în toate imaginile pe care le postează pe conturile sale de pe rețelele de socializare. De asemenea, mesajele sale cu privire la familie sunt mereu încărcate de emoție.

Ce cadou și-au făcut Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir

Dana și Radu Dragomir mai au un motiv în plus de bucurie. Cu ocazia aniversării căsniciei lor, aceștia și-au achiziționat o casă pe care și-o doreau de mult timp.

Citește și: Dana Rogoz, primele declarații despre botezul fetiței sale, Lia Elena

„Iar azi am semnat actele pentru căsuța noastră dintr-un sat din Transilvania. Acum aproape că stă să cadă, sărăcuța, dar abia așteptăm să o renovăm și să o umplem de voie bună și amintiri frumoase. E noul nostru proiect, pe care ni l-am făcut cadou la aceasta aniversare. La mulți ani, nouă!” a scris actrița.

Intră în GALERIA FOTO să vezi mai multe imagini cu Dana Rogoz și familia ei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro