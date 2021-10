Dana Rogoz (35 de ani) formează de 17 ani un cuplu cu regizorul Radu Dragomir (52 ani). Perechea are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Vlad Luca (6 ani) și Lia Elena (1 an). Regizorul mai are un fiu, Barbu (19 ani), din primul mariaj cu actrița Ozana Oancea (53 de ani).

Dana Rogoz și-a lăsat cu lacrimi în ochi fiica la creșă: „Suntem în etapa de acomodare”

„Lia are un an și patru luni și este în a doua săptămână de creșă. Mi-am propus încă dinainte de a o avea să meargă la creșă mai repede decât Vlad. Programul e flexibil. Suntem în etapa de acomodare, mai mult eu, cred, decât ea. Am prins schema cea mai bună, Radu trebuie s-o lase. Nu mai plânge, se desparte mult mai ușor din brațele lui”, a povestit actrița în emisiunea La Măruță.

„A început să se integreze. Plânge când o iau, mustrător, un fel de «ce mi-ai făcut?». M-am panicat, dar acum chiar cred că am luat cea mai bună decizie. Am senzația că acolo, cu copiii, se dezvoltă, e întotdeauna stimulată. Am plâns în prima zi. Nu am putut să fac nimic în ziua respectivă, am fost distrusă, dar a doua zi nu am mai plâns, a plâns doar ea. Acum începe să nu mai plângă. Pare că și-a creat o conexiune cu una dintre doamne și cu colegii”, a mai spus.

Mai în glumă, mai în serios, Dana a spus că bănuiește că a fost exclusă dintr-un grup de părinți. „Am impresia că au făcut un grup paralel. Asta e, pot să duc. Am suficiente grupuri pe care sunt bine primită”, a spus actrița. Dana crede că motivul ar fi fost exigența ei în privința respectării măsurilor de protecție impuse de pandemia de COVID-19.

În urmă cu două luni, invitată în podcastul Acasă la Măruță, Dana a dezvăluit cum se înțelege cu fiul partenerului ei de viață: „Barbu are 19 ani. Foarte bine mă înțeleg cu el. Acum este la studii în străinătate. În Elveția, la o Facultate de Management de stat”.

Pe 6 iulie 2021, actrița a publicat pe Instagram două fotografii în care apare și Barbu. Fotografiile sunt surprinse în aeroport, iar într-una apar Barbu, Vlad și Lia, iar în cea de-a doua doar Barbu și Lia. În dreptul lor, Dana a scris: „Ei trei. 🌈 #frați”.

Dana și Radu s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului La Bloc, în care Dana juca și pe care Radu îl regiza. „Nu a fost dragoste la prima vedere, aveam amândoi alte relații, dar a fost întotdeauna o relație foarte bună din punct de vedere profesional. Au fost povești care s-au încheiat și altele care au început. (…) Noi am crezut foarte tare în ce trăiam și trăim și acum”, mai spunea Dana cu două luni în urmă.

