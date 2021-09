Olivia Steer a declarat în mediul online că „vine din nou acea perioadă specială a anului” când nu își face „mamografie, nici test Papanicolau, nici nu poartă fundițe roz”.

Dana Rogoz, replică pentru Olivia Steer în mediul online? „Aveți grijă de voi și de femeile din viața voastră”

Fără a-i menționa numele, pe pagina ei de Instagram, Dana Rogoz a scris: „A venit din nou acea perioadă specială a anului când iar merg la doctor, când îmi fac test Papanicolau și consult al sânilor, când port roz și când anunț femeile cât de importantă e prevenția. Sunt atât de multe femei în România care pierd lupta cu cancerul doar pentru că ajung prea târziu la medic. Vă rog din suflet, aveți grijă de voi și de femeile din viața voastră”.

„Nu pot să cred că ai peste 800 de aprecieri la această postare… pur și simplu; De data asta exagerezi crunt”, au comentat două urmăritoare la postarea Oliviei.

Ulterior, Olivia a răspuns: „Se rostogolește iar, în spațiul public, o nouă minciună, cum că aș îndemna femeile să nu își facă analize și controale anuale, bazând-se pe un text postat de mine, zilele trecute. Orice om cu mintea întreagă și o dâră de logică poate constata citindu-l că n-am afirmat nicio secundă așa ceva, nici n-am sugerat în vreun fel nimănui să facă sau să nu facă un test sau o radiografie”.

„Postarea spune negru pe alb despre alegerile mele personale, când vine vorba despre niște analize medicale, asupra cărora m-am documentat mult și bine, până să zic „pas!”. Ce fac eu se numește refuz informat, aflat în aceeași barcă a eticii medicale cu acordul informat, conform Legii 95/2006”, a mai scris.

„Ce decid alte doamne și domnișoare e departe de a se afla în sfera mea de influență, câtă vreme – am spus-o de atâtea ori, că mă doare imaginația! – nu sunt doctor, nu dau sfaturi medicale. Rog frumos toate persoanele care au înțeles pe dos, m-au răstălmăcit, au scris ultragiate pe conturile proprii că eu fac ce n-am făcut, că am zis, ce n-am zis, că sus e jos și jos e sus, că alb e negru și negrul alb, să îmi dea block”, a încheiat.

„Dragă Olivia, ești sigură? Am 48 de ani și am avut de 2 ori cancer. La 35 de ani cancer cervical, pe care l-am descoperit printr-un simplu test Papanicolau. La 41 de ani l-am descoperit pe cel de la sân. Acum am 48 de ani și încerc să am o viața cât de cât normală (dacă așa ceva se mai poate)”, a mai comentat cineva la prima postare a Oliviei.

„Mă doare când spui că nu vrei să faci teste sau nu porți fundițe roz sau orice altă culoare. (…) Este o alegere personală că am avut cancer? Nu! Este de vină stilul de viață? Nu! Am mâncat organic din curtea și grădina bunicilor până la 18 ani. Nu mănânc fast food, nu beau alcool. Nu am făcut multe. Iar în familia mea, nimeni nu a avut cancer!”, a continuat.

„Și totuși… Eu am avut de 2 ori și trăiesc cu gândul că oricând se va întoarce. Să îndemni lumea la așa ceva, nu este normal. Mai ales la noi în țară, unde este nevoie cu adevărat de informare corectă. Să fii contra, numai de dragul de a fi contra a orice… consider lipsă de respect și de empatie față de milioane de oameni care suferă de pe urma acestei boli. Chiar dacă tu crezi că nu există”, a mai scris.

