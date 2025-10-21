Dana Marijuana a devenit bunică, în timp ce se afla la închisoare. Fiica și nepotul o vizitează acum la domiciliu

Dana Marijuana a devenit pentru prima dată bunică, la vârsta de 45 de ani. Artista se afla în închisoare în momentul în care fiica ei, Alessia (20 ani) a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Acum, cei doi o vizitează la domiciliu întrucât aceasta se află sub această formă de arest.

Dana Marijuana a devenit bunică la 45 de ani

Dana Marijuana a devenit bunică în timp ce se afla în spatele gratiilor. Fiica ei, Alessia, a născut în secret în luna martie a acestui an, în timp ce mama ei își ispășea pedeapsa pentru trafic de droguri de mare risc.

În luna iulie, artista, pe numele ei adevărat Dana Coteanu, a fost plasată în arest la domiciliu, spre bucuria întregii familii. Acum, aceasta este vizitată des de fiica și nepoțelul ei.

„Alesia a născut în luna martie, pe data de 25, un băiețel perfect sănătos. Mama iubitului o ajută cu copilul, pentru că este mai liberă. Bebelușul e bine, este sănătos, iar ea se adaptează la viața de mămică. Pe copil îl duce în vizite la Dana”, au dezvăluit surse apropiate artistei pentru Cancan.

Citește și: Sorin Bontea a spus care este secretul căsniciei cu soția lui: „Nu e chiar atât de complicat” / Exclusiv

Citește și: Kim Kardashian, ținută extravagantă la Academy Museum Gala 2025. Rochia i-a acoperit complet chipul

Artista locuiește cu fiica sa cea mică

Curtea de Apel a plasat-o pe Dana Marijuana în arest la domiciliu, astfel că aceasta locuiește acum cu fiica sa cea mică. Deși nu are voie să iasă din casă, artista nu are timp să se plictisească întrucât are o mulțime de pasiuni care o țin ocupată.

Citește și: Theo Rose spune că filmul „Cursa” i-a afectat căsnicia cu Anghel Damian: „Îmi venea să merg pe platou și să scot ochi”

Citește și: Christine Baumgartner, fosta soție a lui Kevin Costner, s-a căsătorit cu Josh Connor

Aceasta face bijuterii și pictează și chiar vinde tricouri online cu chipul ei și versuri ale pieselor sale.

„Vând tricouri cu chipul meu, la prețul de 175 de lei, sunt și cu mesaje preluate din piesele mele, pentru fiecare vers am ales o imagine, este una chiar și de albumul meu. Este o afacere cu inspirație din hit-urile care mi-au adus celebritatea. Cel mai bine vândut tricou este cel imprimat cu „Fii pe fază!’. O să scot și o serie de tablouri, pe care trebuie să le înrămez, și care ajung la 100 de euro. Fac și coronițe, în valoare de 200 și 300 de lei, muncesc mult la ele. Am avut, cândva, și un magazin, este o pasiune mai veche, mă pricep foarte bine să lucrez și bijuterii, am vândut și pe la târguri”, a declarat ea în anul 2024 pentru Click.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News