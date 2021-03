Dan Bittman e iarăși revoltat de noile restricții: „Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului”

Noile restricții adoptate de autorități în cpntextul apndemiei de COVID-19 pentru limitarea numărului de îmbolnăviri l-au înfuriat din nou pe Dan Bittman. Solistul trupei Holograf s-a declarat nemulțumit de înăsprirea restricțiilor și dă vina pe Guvern pentru “panicarea” populației cu măsuri în care el nu crede.

„Ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale. Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile, la exact un an de zile, pentru că mâine este ziua mea și știu că mi-am petrecut-o atunci împreună cu copiii închis în casă, pentru că așa îmi spunea Guvernul. Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali. (…) În ceea ce ne spun guvernanţii de un an de zile, de am ajuns în acelaşi timp, eu nu pot să cred, pentru că nu cred în măsurile acestea. Uitaţi-vă ce se întâmplă, oamenii sunt iar panicaţi, îşi fac cumpărăturile în viteză, rafturile sunt goale într-o grămadă de supermarketuri. E panică de pomană”, a spus Dan Bittman, la Antena 3.

Artistul a mai precizat că populația este vinovată pentru alegerea unui Guvern “greșit”.

„Greşeala nu este a guvernanţilor, greşeala este a noastră, pentru că am ales greşit şi spun cu tărie lucrul acesta. Cei care ne conduc nu sunt capabili, în primul rând, să ne ţină liniştiți, cum ar trebui. Am ascultat toate Guvernele care au fost de un an jumate încoace, tot poporul român văd că este cu mască pe stradă, intră în casă atunci când i se spune şi respectă regulile de distanţare. Din păcate, am ales greşit şi o spun cu toată seriozitatea. Nişte oameni care nu au legătură cu oamenii, adică cu poporul pe care încearcă să îl conducă, înseamnă că nu sunt bineveniţi. Şi o spun din nou, cu toată responsabilitatea. Acolo este prima greşeală. Greşeala am făcut-o acum câteva luni când era 5 la mie gradul de infectare şi noi puteam să ieşim atunci liniştiţi. Nu ni se făceau restricţii, ba dimpotrivă eram îndemnaţi să mergem la vot. Atunci nu erau probleme. Eu nu cred în cifrele astea. Este un bussines excepţional pandemia aceasta şi unii oameni profită, normal, alţii sărăcesc”, a mai spus Dan Bittman.

Citește gratuit ediția de aprilie a revistei Unica. O găsești AICI

În toamna anului trecut, Dan Bittman se declara nemulțumit de modul în care autoritățile gestionează criza apărută în contextul pandemiei.

„Este genial cine a inventat acest virus şi l-a aruncat pe piaţă. Eu aş fi mers pe mai multă normalitate, mai multă reţinere faţă de aceste ştiri alarmante. Domnul Arafat să-mi vorbească frumos, nu aşa cu degetul, pentru că suntem egali. Am stat în primele luni în casă. 80.000 de români au plecat la sparanghel. Nu poţi să sfidezi poporul şi să ai pretenţia ca poporul să te asculte. Dacă o să mă calce într-o zi o maşină, să ştii de ce m-a călcat, am deranjat prea mult. Nu mă mai luaţi de prost! Noi trăim într-o frică permanentă”, preciza Bittman, în urmă cu cinci luni.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro