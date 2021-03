Aurel Pădureanu, declarații dure la adresa lui Cătălin Măruță: „Urât din partea ta!”

Devastat de moartea Corneliei Catanga, fostul său soț, Aurel Pădureanu, a mers într-o emisiune TV pentru a vorbi despre artistă. Printre altele, acesta s-a arătat deranjat de faptul că prezentatorul TV Cătălin Măruță nu i-a chemat în emisiune, mai ales în pandemie, când le-a fost extrem de greu.

„Aș vrea să mai spun ceva. A murit și mereu a vorbit cu o durere în suflet. Spunea mereu: e posibil așa ceva? Toate televiziunile au dat-o. Toți! A vorbit de Măruță. Îi mulțumesc lui Măruță și vreau să-i transmit: nu există fericire continuă, dragule Măruță. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la întreaga familie, ai familie, ai copii. Dar cum ai procedat… După atâția ani de zile, să nu chemi trei artiști cu trei stiluri total diferite. O artistă de prima linie. Urât din partea ta!”, a spus Aurel Pădureanu, potrivit wowbiz.ro.

Și Maria Dragomiroiu, nașa interpretei de muzică lăutearească a mărturisit că fina ei a murit supărată pentru că nu a mai reușit să apară pe micul ecran.

„Vreau să spun atât: această mare artistă a muzicii româneşti a plecat foarte supărată. Ea avea un organism foarte slab. Ea nu avea din ce trăi de un an, s-a rugat de nenumărate rânduri şi pe la televiziuni şi nimeni n-a băgat-o în seamă”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, potrivit adevărul.ro.

Cornelia Catanga și-a prevestit moartea

După înmormântarea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu a dezvăluit că artista și-a presimțit moartea.

„A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Nu știu ce să-ți spun. Cornelia avea premoniții.

Anul trecut am făcut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea. Era bucuroasă. Îmi zicea: ah, ce frumos e! După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng.

A plâns rău. Mi-a zis: de ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun? Nici Paștele nu mă prinde. Te rog să mă crezi că așa a zis”, a spus Pădureanu, cu ochii în lacrimi.

Povestea de viață a Corneliei Catangă. Prin ce drame a trecut cântăreața

Cornelia Catangă s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, județul Buzău, și a fost nepoata violonistei Maricica Catangă. Cântăreața a fost la un pas de moarte imediat după naștere. S-a născut prematur, la 7 luni, și cântărea doar 850 de grame.

Bunica și mătușa ei au crezut că s-a născut fără viață, așezând-o sub un pat din spital. „Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus că am fost aruncată sub patul în care era maică-mea.

Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă, m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră, vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, declara Cornelia Catangă în trecut, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ulterior, familia și-a dat seama că trăia și a îngrijit-o.

În urmă cu câțiva ani, artista și-a pierdut locuința din Chitila, casă în cale locuia alături de soțul ei și fiul lor, Alexandru, în urma unei executări silite din cauza neachitării ratelor.

În anul 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Cornelia s-a confruntat cu o serie de probleme financiare. „Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu.

Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a mărturisit cântăreața la Antena Stars, relatează Spynews.

Ulterior, artista s-a despărțit de soțul ei, Aurel Pădureanu. „Suntem despărțiți. El mi-a zis că sunt grasă, am dat cu telefonul de pământ, lucru care m-a deranjat enorm de mult. Dacă mai rămân așa de grasă, îmi fac operație.

Norocul lui Pădureanu e că acum n-am voie să fac anestezie, din cauza problemelor pe care le am”, a dezvăluit Cornelia Catangă în trecut, într-o emisiune TV. După despărțire, Cornelia și Aurel au continuat să locuiască împreună.

Citește și: Ruby, mesaj disperat pe rețelele sociale: „Nu mai pot!” Ce s-a întâmplat cu artista

Muzicologul Ruxandra Arzoiu a murit la vârsta de 59 de ani

Prima reacție a lui Răzvan Simion după ce Dani Oțil a anunțat că va deveni tată

Nuami Dinescu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. De ce nu-și mai vorbesc de ani de zile

Care a fost ultima dorință a Corneliei Catanga înainte de a muri

În vara anului 2019, artista a suferit un stop cardio-respirator și avea montat un stent la inimă. Cornelia Catanga și fostul ei partener de viață, Aurel Pădureanu, au împreună un fiu, Alexandru, în vârstă de 24 de ani, stabilit în Statele Unite ale Americii. Ultima dorință a artistei era aceea de a-și vedea fiul căsătorit.

„Alexandru nu mai este împreună cu fata cu care era de un an și opt luni, și cu care trebuia să se căsătorească. Ea nu a vrut să își asume rolul de soție în România. A vrut să îl ia pe Alexandru în America mai devreme. Au zis că pleacă după Revelion, apoi ea a zis că nu mai poate să stea. El nu mai vrea să vorbească cu ea, a blocat-o peste tot. Ea l-a mai căutat după Anul Nou”, spunea Cornelia Catangă în urmă cu ceva timp la Antena Stars.

Artista mai declara în trecut că ea și Aurel Pădureanu s-au despărțit. „Suntem despărțiți. El mi-a zis că sunt grasă, am dat cu telefonul de pământ, lucru care m-a deranjat enorm de mult. Dacă mai rămân așa de grasă, îmi fac operație. Norocul lui Pădureanu e că acum n-am voie să fac anestezie, din cauza problemelor pe care le am”, dezvăluia aceasta în trecut, într-o emisiune TV. După despărțire, cei doi au continuat să locuiască împreună.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro