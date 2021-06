Cum arată soția lui Marius Moga nemachiată

Bianca Lăpuște (27 de ani) și Marius Moga (39 de ani) formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc.

Bianca este foarte activă pe rețelele de socializare și își surprinde adesea fanii și urmăritorii cu fel de fel de postări inedite. Recent, soția lui Marius Moga a postat pe pagina sa de Instagram câteva fotografii în care apare nemachiată. Pozele au fost foarte apreciate de internauți, aceștia trimițându-i o mulțime de mesaje apreciative cu privire la cât este de frumoasă naturală, fără pic de machiaj.

Bianca Lăpuște și Marius Moga s-a cununat civil în vara anului 2015.

„Îmi aduc aminte de prima noastră întâlnire. La București a fost. A fost, de fapt, o simplă masă unde s-a legat un fel de prietenie și încet, încet a evoluat spre altceva”, spunea Bianca Lăpuşte, la scurt timp după ce ea și artistul și-au confirmat relația.

Cei doi sunt părinții unei fetițe superbe, în vârstă de cinci ani, și se gândesc deja să-i facă micuței un frățior sau o surioară.

„Ne mai dorim un copil. Am mai fost o dată acolo și știm cum începe. Dacă tot e pandemie, ar fi frumos să vină chiar anul ăsta copilul. Un băiețel ar fi perfect. Maria are deja personalitatea ei, nu e de acord cu tot ce spunem. Are ochii lui Marius. Mă întreabă mereu de ce nu are și ea ochii verzi ca ai mei”, spunea Bianca Lăpuște, în urmă cu câteva săptămâni, în emisiunea „La Măruță”.

