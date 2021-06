Dramele actorului Marius Chivu, interpretul taximetristului Nicu Rață din „Las Fierbinți”

Marius Chivu (46 de ani), actorul care interpretează rolul taximetristului Nicu Rață în serialul de la Pro TV, „Las Fierbinți”, a dezvăluit drama prin care trece în ultimii ani. Chivu i-a mărturiait lui Mihai Bobonete, în cadrul unui podcast, că după ce a divorțat de soția sa, actrița Dana Chivu, cu care are o fetiță, pe nume Sofia, a intrat într-o depresie puternică și a fst nevoit să ceară ajutorul psihologului. În plus, actorul a pierdut în greutate, 10 kg, din cauza depresiei.

„Am avut o perioadă în care am slăbit vreo foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… Alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimc. Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 lei pe şedinţă. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj”, a destăinuit actorul, în podcastul lui Mihai Bobonete, „Da Bravo!”.

Și ca și cum divorțul și depresia nu ar fi fost de ajuns, actorul s-a confruntat și cu noul coronavirus, făcând COVID-19.

„Păi ce credinţă, măi Bobo, după trei decese, dintre care unul tata?! Nici măcar nu am putut merge la înmormântare, pentru că aveam COVID. Asta-i viaţa, karma… Nu avem ce să-i facem! Nu avem happy-end. Eu am crezut dintotdeauna în Dumnezeu, dar acum am început discuţiile cu El”, a mai spus Mihai Chivu.

Marius Chivu a debutat în film în anul 2001, în pelicula „The Elite”. Au urmat alte roluri în seriale și fimle de succes, dintre care amintim serialele „La Urgenţă” și „Las Fierbinți” și filmele „Nunta mută” (2008), „Periferic” (2010) sau „America, venim” (2014).

Foto – Facebook