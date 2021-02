Ecaterina Ladin, interpreta personajului Dalida din “Las Fierbinți”, a născut. Prima poză cu cel de-al doilea copil

Ecaterina Ladin (37 de ani), interpreta persoanjului Dalida din serialul de la Pro TV “Las Fierbinți” a născut cel de-al doilea copil. Joi, 18 februarie 2021, cu nouă zile înainte de ziua ei de naștere, actrița a adus pe lume un băiețel sănătos.

Ecaterina Ladin a postat pe rețelele de socializare o poză cu bebelușul, în dreptul căreia a scris „Până la lacrimi mi-e dragă viața”.

Actrița și soțul ei mai au un băiat, Marcu, în vârstă de patru ani.

În urmă cu câteva săptămâni, Ecaterina Ladin anunța că a ales numele celui de-al doilea copil: „Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată o s-o numesc eu.”

Pentru a putea rămâne însărcinată, îndrăgiat actriță a apelat la ajutorul mai multor tratamente de fertilizare.

