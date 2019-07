Cum arată Ricky Martin la 47 de ani. Artistul s-a pozat la bustul gol

Cântărețul portorican, în vârstă de 47 de ani, s-a fotografiat în fața unei oglinzi, purtând doar o pereche de pantaloni scurți de culoare roșie.

Fizicul lui de invidiat, lucrat la sală, a atras imediat atenția admiratoarelor sale și a reușit să strângă în scurt timp de la publicarea imaginii, zeci de mii de like-uri.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef încă din anul 2015. Cei doi s-au căsătorit în secret, în 2017. Cântărețul are doi băieți gemeni, Valentino și Matteo, în vârstă de 10 ani. La începutul acestui an, acesta a anunțat că are și o fetiță, care a primit numele Lucia Yosef Martin.

Vezi în Galeria FOTO imaginea cu care Ricky Martin a încins spiritele pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Northfoto

