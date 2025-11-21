Cum arată gemenele de la Cheeky Girls la 42 de ani. Cu ce se ocupă acum Monica și Gabriela

Gemenele Monica și Gabriela Irimia, cunoscute ca Cheeky Girls, au ajuns la 42 de ani și sunt de nerecunoscut. Deși au avut un succes fulminant în 2002 cu piesa ‘The Cheeky Song’, acum au un job cu totul diferit, în Marea Britanie.

Cu ce se ocupă gemenele de la Cheeky Girls

Gemenele Monica și Gabriela Irimia, cunoscute sub numele de Cheeky Girls, au făcut senzație la începutul anilor 2000 cu hit-ul lor «The Cheeky Song». Acum, la 42 de ani, viața lor s-a schimbat dramatic. Potrivit Cancan, cele două surori și-au redefinit carierele și stilul de viață.

Originare din Cluj-Napoca, Monica și Gabriela s-au stabilit în Marea Britanie acum peste două decenii, locul unde și-au lansat cariera muzicală. Succesul lor fulminant le-a adus faimă și venituri considerabile, dar și provocări financiare neașteptate.

Deși «The Cheeky Song» le-a propulsat în topurile muzicale, succesul a fost de scurtă durată. Fetele s-au confruntat cu realitatea dură a industriei muzicale, ajungând în pragul falimentului la doar un an de la lansarea hit-ului lor.

Gabriela a dezvăluit pentru The Guardian: „La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la National Music Awards, apoi am mers în Filipine, Tailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni”.

Reinventare profesională

În prezent, gemenele și-au diversificat activitățile profesionale. Pe lângă aparițiile muzicale ocazionale, ambele surori lucrează în domeniul vânzărilor auto. Gabriela este angajată la o reprezentanță Hyundai în York, în timp ce Monica activează în Boston, Lincolnshire.

Gabriela a mărturisit pentru The Sun că uneori este recunoscută de clienți: „Le spun doar: Nu, doar semănăm foarte mult”, și ei îmi spun: „Oh, Doamne, chiar arăți ca ea”.

Deși stabilite în Marea Britanie, gemenele mențin o legătură strânsă cu țara natală.

„Venim de 3, 4 ori pe an în România, dar de fiecare dată stăm foarte puțin, două, trei zile. Ne place să venim mai des și să stăm mai puțin”, a precizat Monica.

Cum arată acum gemenele de la Cheeky Girls

La 42 de ani, Monica și Gabriela au trecut prin transformări semnificative. Imaginea lor actuală diferă considerabil de cea din perioada de glorie.

Deși nu mai sunt în centrul atenției ca în trecut, gemenele Cheeky Girls continuă să performeze ocazional. Recent, au participat la un festival Pride, unde au interpretat ”The Cheeky Song”, demonstrând că pasiunea pentru muzică rămâne vie.

„Acum 15 ani eram mai tinere. Nu ne-am schimbat prea mult, sper. Facem o grămadă de show-uri prin Anglia și Europa, dar amândouă avem și alte job-uri”, a declarat Gabriela.

