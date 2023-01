Cum arată Anca Țurcașiu fără machiaj, la 52 de ani: „Cea mai frumoasă dintre pământence”

Anca Țurcașiu are 52 de ani și are trupul unei adolescente. Artista nu arată bine doar la trup, ci și la chip.

Deși în general evită să posteze imagini cu ea nearanjată, Anca Țurcașiu a decis să posteze pe rețelele de socializare câteva fotografii în care apare naturală.

Anca Țurcașiu, fără machiaj la 52 de ani

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Cântăreața a reușit întotdeauna să își păstreze silueta și să arate impecabil, cu fiecare apariție.

Aflată în vacanță, vedeta a renunțat la make-up și a adoptat un stil lejer, arătând astfel cât de bine arată natural.

„Fără filtre… doar eu, adevărata eu”, a scris Anca Țurcașiu la una din pozele de pe Instagram.

De asemenea, ea a postat pe Tik Tok două clipuri pe care a ales să le filmeze fără a petrece prea mult timp în fața oglizii, arătând astfel că frumusețea vine din interior.

Într-un alt clip, artista ia prânzul, purtând o bluză albă, de dantelă, și o pălărie roșie. Anca Țurcașiu a arătat la cameră ce a ales pentru una din cele mai importante mese ale zilei.

„Mănânc varză, broccoli și humus”, spune cântăreața, care urmează o un regim de viață sănătos.

Fanii artistei au apreciat imediat aparițiile ei naturale.

„Arăți foarte bine”, Foarte sexy și senzuală”, „Frumoasă natural”, „Cea mai frumoasă dintre pământece” sunt doar câteva din comentariile internauților.

Cum reușește artista să își păstreze silueta

Anca Țurcașiu își întreține silueta cu un regim alimentar sănătos, vegetarian, și cu sport. Artista le-a dezvăluit, de curând, fanilor de pe rețelele de socializare cum reușește să se mențină în formă.

„Dacă vrei să te miști și nu ai timp, poți să faci asta și acasă cu ușurință. Sunt atâtea exerciții pe internet și atâtea soluții ca să te antrenezi. Trebuie doar să vrei, să ai disponibilitate și voință”, a spus vedeta într-un clip în care apare pe un covoraș de antrenament.

„Poți să faci asta în fiecare zi. Eu fac în fiecare dimineață 30 de minute de mișcare. Încearcă și tu”, a completat artista.

De asemenea, Anca a mărturisit că, pentru a avea o stare de bine, a ales să se înconjoare cu oameni care o iubesc cu adevărat.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii care cu adevărat merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, spunea vedeta.

Sursă foto: Instagram, TikTok