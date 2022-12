Întrebarea care o deranjează pe Anca Țurcașiu de Crăciun: „Toată lumea dă sfaturi. Ar fi culmea să o mai fac și eu”

Deși are un fizic de invidiat, Anca Țurcașiu preferă să nu dea sfaturi atunci când vine vorba despre nutriție și despre un stil de viață sănătos.

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, are o siluetă de invidiat. Artista este foarte atentă la ceea ce mânâncă și face foarte mult sport. Însă, atunci când vine vorba de dat sfaturi în ceea ce privește un stil de viață sănătos, artista preferă să se abțină.

Anca Țurcașiu: Toată lumea ne învață ce să mâncăm, ar fi culmea s-o mai fac și eu

„Habar n-am! Toată lumea dă sfaturi. Eu nu vreau să dau sfaturi, mă apucă nervii când mă pune cineva să dau sfaturi! Nu-mi place să spun mâncați aia, faceți aia! Toată lumea știe ce trebuie să facem basic. Toată lumea ne învață ce să mâncam, ce sport să facem! Ar fi culmea s-o mai fac și eu!”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Click.

Anca Țurcașiu are un stil de viață ordonat

Anca Țurcașiu este una dintre artistele invidiate pentru silueta perfectă, ca trasă prin inel. Aceasta reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. În trecut, aceasta le-a mărturisit prietenilor săi virtuali o mică parte din secretele la care recurge pentru a arată așa.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat. Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită”, a precizat Anca Țurcașiu pe contul său de Facebook.

Ce face Anca Țurcașiu de sărbători

Perioada sărbătorilor este una foarte încârcată pentru artiști, iar Anca Țurcașiu nu se dezice de la acest obicei. Artista a dezvăluit că are foarte multă treabă în această perioadă. Dar după munca multă depusă în timpul sărbătorilor, artista le-a mărturisit și prietenilor virtuali că după Revelion va pleca în Thaianda.

„La mine magia Sărbătorilor nu există! Poate magia kilometrilor parcurși pe zloată! Eu luna asta am treabă, să mă ajute Dumnezeu să fac față! Magia Sărbatorilor la mine funcționează după 2 ianuarie, când mă relaxez. Urmează o vacanță! E surpriză anul acesta! Am totul luat, inclusiv asigurări, inclusiv meniul vegetarian pe avion! Opt ore trebuie să mănânci ceva, nu?!”, a adăugat Anca.

Anca Țurcașiu: “După divorț, ți se schimbă viața!”

Anca Țurcașiu a divorțat de medicul Cristian Georgescu după o căsnicie care a durat mai bine de două decenii. Artista spunea, în urmă cu câteva luni, că după despărțire a realizat că este o femeie mai puternică decât credea.

„Nimeni nu crede acest lucru (n.red.: că există viață după o despărțire), șocul este atât de puternic de fiecare dată când ți se schimbă viața. Ieși din niște automatisme, este greu să faci o schimbare majoră, doar oamenii puternici reușesc să facă acest lucru. Nici nu mi-am dat seama cât sunt de puternică, nu aveam o părere foarte bună despre mine”, a declarat artista în urmă cu câteva luni.

