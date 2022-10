Anca Țurcașiu, criticată de fani pentru o fotografie publicată pe internet: „Care e urmatorul subnivel”

Anca Țurcașiu a fost aspru criticată de fani după ce a publicat o fotografie într-o ipostază provocatoare pe una dintre paginile sale de pe rețelele sociale.

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi. Pe lângă talentul său muzical, artista este admirată și pentru silueta impecabilă. Recent, vedeta a publicat pe rețelele de socializare o imagine într-o ipostază sexy, care a încins imaginația fanilor, dar a primit și critici dure.

„Criza vârstei își spune cuvântul.De-a dreptul penibil (…) Care e următorul subnivel? OnlyFans sau videochat?” „Pe deoparte aș vrea să te văd așa, dar doar eu”, „Mă faci să oftez”, „Superbă. Absolut sexy”,

„Ești fermecătoare și senzuală!”, „Femeile, cu trecerea anilor, devin tot mai prețioase, pentru că în spatele acestor femei se află anii de experiență care acum le ajută să se aprecieze mai mult, iar maturitatea gândirii si a scării valorilor este alta. Mult succes în carieră!”, sunt câteva dintre comentarii.

„Nu știu cine sunteți. Nu vă recunosc. Ce-ați făcut cu Anca Țurcașiu?!?”; Erai mai frumoasă înainte să-ți faci ceva la față!”; „Ești cu totul altă persoană, ce-i drept frumoasă, cred că asta ai vrut! Prea multe operații estetice!”; „Ești de nerecunoscut. Păcat, erai mai frumoasă în trecut”, au fost câteva dintre comentariile primite de actriță.

De-a lungul trecerii anilor însă, Anca Țurcașiu a spus că nu are o părere prea bună despre operațiile estetice. Aceasta a recunoscut că a apelat o singură dată la o astfel de intervenție, dar experiența nu a fost una frumoasă.

Mi s-a părut că mi-au căzut pleoapele peste ochi. M-am rugat la Dumnezeu să treacă trei luni mai repede, să se ducă efectul. De atunci, nu am mai făcut nimic. Prefer să pot să îmi mișc fața decât să fiu ca o minge de plastic și să nu pot deschide gura. Am o părere foarte proastă despre acest subiect.

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum reușește să se mențină tânără și frumoasă.

Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii care cu adevărat merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat, a dezvăluit vedeta.