Connet-R, despre fosta sa soție: „Nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată”

Connect-R și Misha au divorțat în anul 2018, însă au decis să locuiască în continuare împreună. Acum, artistul a declarat că, din punctul lui de vedere, nu a meritat-o niciodată pe cea care i-a dăruit un copil.

De curând, Connect-R a scos o piesă, intitulată „Acasă”, în care spune povestea divorțului a doi soți ce au un copil. Mai ales că și el a trecut prin această experiență, artistul susține că acum știe ce înseamnă familia, precum și divorțul.

„Dacă mai poți schimbă ceva în căsnicia ta o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă, nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz! Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată! Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea!”, a scris Connect-R pe rețelele de socializare.

„De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre! Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”, a subliniat cântărețul.

Imediat după această postare, fanii artistului au început să îl întrebe dacă nu cumva este vorba despre propria lui poveste.

Însă, Connect-R a lămurit lucrurile și a explicat că doar a interpretat niște roluri și că povestea piesei „Acasă” nu îl descrie pe el și nici căsnicia lui cu Misha.

Connect-R, despre fosta sa soție

Cântărețul, pe numele său adevărat Ștefan Mihalache, a recunoscut că Misha este „o soție incredibilă”, pe care „nu am meritat-o niciodată”.

„Personal vă spun că nu are nicio legătură cu Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, uite, recunosc, nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată. Este o femeie impecabilă. Este doar transpunerea mea în toate situațiile în care o familie se poate despărți, transpunerea în pielea personajelor, nu mă privește pe mine sută la sută”, a explicat el.

Connect-R și misha s-au căsătorit în anul 2013, iar cinci ani mai târziu au anunțat că au divorțat. Cei doi au împreună o fetiță, Maya, în vârstă de 8 ani.

Sursă foto: Facebook