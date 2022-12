Jorge a povestit cum a reușit să își repare căsnicia, cu toate că de câteva ori, părea că mariajul lui nu mai are nicio șansă.

Artistul a dezvăluit că s-a despărțit de mai multe ori de soția sa, Ramona, însă acum relația lor este pe calea cea bună.

Cum a reușit Jorge să își salveze căsnicia: „Ne-am despărțit de câteva ori”

Jorge a mărturisit că a fost nevoit să apeleze la ajutor specializat pentru a-și rezolva problemele din căsnicie. Astfel, el și Ramona au mers la terapie de cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a declarat Jorge pentru Impact.ro.

Totuși, cântărețul este de părere că relația lor s-a reparat și datorită eforturilor pe care ei le-au făcut în acest sens.

„Ne-am salvat mariajul datorită nouă, un psiholog poate să te ajute, poate să te asculte, poate să îți pună întrebări ca să îți găsești răspunsurile, dar dacă tu nu vrei, niciun psiholog nu poate te ajute”, a subliniat Jorge.

Citește și: Jorge, despre traumele din copilărie: „Tata mă lovea de foarte multe ori!”

Citește și: Soția lui Jorge, siluetă impecabilă în bikini la aproape 50 de ani

Citește și: Jorge, despre cum își crește băiatul: „Am consultat un psiholog pe ideea asta”

Citește și: Faimoșii de la Survivor 2023, primele declarații după ce au fost anunțați de Pro TV. Două concurente și-au anulat nunta pentru emisiune

Artistul, despre problemele financiare: „Oricât de mult aș fi încasat, cheltuiam tot”

Artistul, care va participa la Survivor România, a dezvăluit că a avut probleme financiare. A reușit, însă, să le găsească rezolvarea.

„Am avut o problemă, oricât de mult aș fi încasat, cheltuiam tot. Aveam o relație diferită cu banii, ciudată, pe care am și lucrat-o la o constelație, am făcut special pentru treaba asta, de ce nu pot să țin banii care vin la mine. Nu știam cum să fac ca să îi înmulțesc, ca să fie din ce în ce mai mulți și să rămână la mine”, a afirmat Jorge pentru sursa citată.

„Și am lucrat câteva ore pe tema asta, câteva sesiuni și, da, am înțeles energia banilor, am înțeles cum să mă comport cu ei. Noi venim și cu bagaje din trecut și cu tot felul de limitări din partea celorlalți sau a familiei. Uneori nu putem să înțelegem de ce facem anumite lucruri, de ce acționăm într-un anumit fel”, a explicat cântărețul.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Jorge și soția sa, Ramona

Sursă foto: Facebook