Jorge, despre traumele din copilărie: „Tata mă lovea de foarte multe ori!”

Jorge (38 de ani) a vorbit în podcastul lui Cătălin Măruță despre unul dintre cele mai delicate subiecte din viața sa, traumele din copilărie din cauza bătăilor primate de la tatăl lui. Cântărețul a mărturisit că tatăl său avea un comportament foarte violent și obișnuia să-l lovească ori de câte ori prindea ocazia. Jorge este și el tată, are un băiat David, de 5 ani, cu actuala soție, Ramona Prodea și o fată, Karina (12 ani), din fosta căsnicie cu Alina Laufer. Artistul spune că nu ar putea niciodată să fie violent cu copiii.

Eu dacă văd un copil lovit, eu plâng. Eu, om la aproape 40 de ani, plâng. Numai când mă gândesc că lovești un copil, este cel mai urât lucru pe care poți să-l faci. Ce putere are acel copil să-ți răspundă? De ce să-ți folosești forța? Când ești capabil de altceva, când nu nte duce capul la mai mult, este strict opinia mea, ești zero ca om. Din punctul meu de vedere, cel puțin. Nu vreau să fie nimeni de acord cu mine.

Jorge a mai spus că a existat un singur moment când tatăl lui i-a spus că îl iubește și când l-a făcut să simtă că este mândru de el. Cu toate acestea, traumele din copilărie l-au marcat pe viață.

Mi-a spus o singură dată că mă iubește, când am fost la Pop Stars, la Pro TV, în 2003. Eu mă schimbasem atunci foarte mult, la 180 de grade, am lăsat de o parte toată golăneala. Iar lui nu-I venea să creadă. Eu din momentul acela, de la Pop Stars, am simțit că văd lumina și am zis că vreau să merg în zona asta, unde îmi place și unde mă simt bine. Ei și în momentul acela, tata la telefon mi-a spus “Tata te iubește!”. A fost singura data – a adăugat Jorge.