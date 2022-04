Mirela Vaida e gata să devină mamă pentru a patra oară: „Vârsta nu mă oprește!”

Mirela Vaida (40 de ani) își dorește o familie și mai numeroasă. Prezentatoarea de la “Acces Direct” are împreună cu soțul ei, Alexandru Vaida, trei copii frumoși – Vladimir (4 ani), Tudor (2 ani) și Carla (5 ani) -, însă consideră nu ar trebui să se oprească aici, ci să mai aducă pe lume și alți frați sau surori pentru copiii lor.

Mirela Vaida și-a exprimat, în cadrul unui interviu, dorința de a mai face copii, spunând că vârsta nu o poate împiedica să facă așa ceva.

Mirela Vaida și soțul ei s-au căsătorit în 2009. Vedeta de televiziune a spus, într-un alt interviu, că secretul unei căsnicii reușite stă în comunicarea dintre parteneri.

Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe, ne-am mărit familia, am trecut prin multe, dar important e că am fost şi am rămas o echipă. Noi comunicăm tot timpul. Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi – a mărturisit vedeta de televiziune, acum câteva luni, pentru Okmagazine.ro.