Ioana Voicu a născut prematur: „Am ajuns de urgență la spital”

Ioana Voicu (34 de ani) a devenit mamă pentru prima dată. Fiica lui Mădălin Voicu a adus pe lume vineri, 22 aprilie, o fetiță frumoasă și sănătoasă. Proaspăta mămică a născut prematur și a povestit recent cum a decurs nașterea. Ioana se aștepta ca fetița să vină pe lume după Paște, în prima jumătate a lunii mai.

A fost mai greuț, dar a trecut. Nu trebuia să se nască acum… Este prematur, puțin, nu exagerat. Totul a fost bine, nu mă așteptam. Pur și simplu am avut o hemoragie și am ajuns de urgență la spital. Mă gândeam că se întâmplă după Paște, cel puțin… Fetița este bine, mănâncă, doarme, este sănătoasă, i s-au făcut toate analizele, totul este bine – a declarat Ioana Voicu în exclusivitate pentru Antena Stars .

Pe lângă operația de cezariană, Ioana Voicu a mai fost supusă unei intervenții chirurgicale din cauza unei afecțini pe care o are de ceva timp. Fiica lui Mădălin Voicu suferă de endometrioză.

La mine, puțin mai greu. A fost operație mai complicată. Pe lângă cezariana am avut o intervenție. Sufăr de endometrioză. A trebuit să îmi și cauterizeze și câteva chisturi. Recuperarea este puțin mai dureroasă, dar când o văd îmi trece tot! Are sigur buzele mele, ceea ce este foarte bine! Pot să spun că este foarte dulce. Nu a ieșit vânătă, roșie, este pur și simplu o păpușă! – a adăugat Ioana Voicu.

Ioana Voicu a avut o sarcină cu probleme, în primul trimestru, și spunea la începutul acestui an că a amânat momentul conceperii copilului până când a decis că, pe plan psihic, ea și logodnicul ei, Alex Fenechiu, sunt pregătiți pentru a fi părinți.

A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi – a mai spus fata lui Mădălin Voicu.