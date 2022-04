Ioana, fiica lui Mădălin Voicu, s-a logodit! Prezentatoarea TV este însărcinată cu primul copil

Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu, și iubitul ei, Alex Fenechiu, s-au logodit. În mai, Ioana și Alex vor deveni părinții unei fiice. Jurnalista ar trebui să nască între 5 și 15 mai.

În mediul online, prezentatoarea TV a publicat două fotografii alb-negru, una din timpul unei ședințe foto, iar cealaltă cu inelul de logodnă. În descrierea imaginilor, prezentatoarea TV a scris: „Just one word… LOVE 🤍 [Un singur cuvânt… IUBIRE 🤍]”

Placenta Praevia crește în partea inferioară a uterului și acoperă total sau parțial deschiderea colului uterin. Cauza exactă nu este cunoscută. Femeile cu placenta Praevia pot sângera pe parcursul sarcinii și în timpul travaliului.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, mai declara prezentatoarea TV în ianuarie 2022, la Antena Stars.