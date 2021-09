Ramona Bădescu (52 de ani) și Fabio Cali (53 de ani) formează un cuplu de 4 ani. Perechea are împreună un fiu, Ignazio, în vârstă de 1 an. „De pe 18 iulie 2017 suntem împreună, de 4 ani, dar parcă am fi de o viață. Câteodată nu contează timpul, contează intensitatea”, a declarat Ramona în august 2021, în emisiunea La Măruță.

Cum a început relația dintre Ramona Bădescu și Fabio Cali. „Mi s-a părut prea plin de el”

Recent, la Antena Stars, actrița a dezvăluit cum a început povestea de dragoste dintre ea și Fabio. Întrebată dacă nunta și botezul fiului lor vor avea loc în aceeași zi, Ramona a spus: „Uniunea mea cu Fabio va fi într-un alt moment. Cine știe, poate Ignazio ne va aduce verighetele, acesta este visul meu. Nu le încurc, sunt două lucruri diferite”.

„Lucrez în lumea spectacolului și discreția cred că este o calitate. Mi-am trăit viața intimă în afara reflectoarelor. Lucrurile le-am ținute intime și ascunse, dar îmi face plăcere să spun că Fabio e un om minunat, care m-a cucerit cu greu”, a mai spus actrița.

„Suntem două persoane mature, el este cu un an mai mare, iar la vârsta asta, cu experiența de viață pe care o ai, nu e ușor să te îndrăgostești, dar uite că el a reușit, cum reușește în tot”, a completat. Întrebată dacă se vede alături de Fabio până la sfârșitul vieții, Ramona a mai spus: „Absolut. Chiar și Dumnezeu mă vede, altfel nu mi l-ar fi dat pe Ignazio, visul meu”.

Pe Ramona și Fabio i-a unit pierderea unui prieten comun. „Nu suport bărbații care vin să mă complimenteze imediat. Pe Fabio nu l-am suportat. L-am văzut la un eveniment, la Roma, și mi s-a părut atât de plin de el, de puternic, era și într-un costum turcoaz, albastru…”, a povestit.

„Ni s-a făcut cunoștință, am vorbit două minute, trei, mi s-a părut prea plin de el. Ne-am întâlnit apoi întâmplător, dimineața, în fața unui loc. Eram nefardată, îmbrăcată simplu și eram și foarte tristă din cauza unei întâmplări. (…) În momentul acela am început să povestim despre persoana respectivă (n.red. – care s-a stins din viață) și ne-am cunoscut mai bine”, a încheiat Ramona.

