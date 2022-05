Cristina Belciu, despre fosta relație dintre ea și Cristian Boureanu: „Sentimentele nu dispar de pe o zi pe alta”

Cristian Boureanu (49 de ani) și Cristina Belciu (25 de ani) au format un cuplu timp de 4 luni și jumătate. După despărțire, afaceristul a fost fotografiat în compania fostei logodnice, Laura Dincă (26 de ani). Cristian și Laura s-au despărțit în vara anului 2021, după 6 ani de relație, dintre care 3 de logodnă.

Recent, modelul a vorbit despre fosta ei relație cu afaceristul.

„Sentimentele nu dispar de pe o zi pe alta. Eu am zis și atunci că îi port un respect deosebit, o dragoste, dar compatibilitatea și dragostea nu sunt același lucru. Așa am decis amândoi. Până la urmă, cred că fiecare e menit să fie cu persoana pe care o merită. Un lucru pe care l-am învățat de la Cristi a fost ca niciodată să nu mai zic niciodată. Dacă, cu tot cu iubirea pe care ne-am purtat-o, lucrurile nu au funcționat, e greu să te gândești la o împăcare, pentru că cel mai important e ca fiecare să fie lângă omul care îi aduce liniște și fericire”, a declarat Cristina Belciu, la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată. Nu știu, nu mă mișcă în niciun fel pentru că nu e treaba mea. Noi am încheiat ceva și de aici este decizia lor ce o să facă. Eu nu concurez cu nicio femeie. Știu ce reprezint și sunt foarte bine cu mine. Nu stau să plec urechea la micile săgeți care se trimit către mine. E sub demnitatea mea. Nu aș avea o problemă dacă fostul meu s-ar împăca cu fosta lui. Niciodată să nu zic niciodată, am învățat de la Cristi. E greu să te gândești la o împăcare”, mai spunea actrița recent, tot la Antena Stars.