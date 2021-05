Gabi Bădălău nu a venit la Constanță pentru a petrece timp cu fiii lui, Gabriel și Nicolas, deși micuții asta și-au dorit, iar weekendul era al lui. Băieții locuiesc în prezent în Agigea cu mama lor, Claudia Pătrășcanu, și cu bunica maternă. Gabi și Claudia s-au separat în vara anului 2019, iar în prezent luptă în instanță pentru obținerea custodiei fiilor lor.

Claudia Pătrășcanu, revoltată că Gabi Bădălău nu a venit la Constanța pentru a-și vedea fiii în weekendul lui

„Da, este adevărat! Era weekendul tatălui să vină să îi vadă pe copii, să-l petreacă împreună cu ei. E dureros pentru mine ca mamă. Imaginați-vă că singurii de care mă interesează sunt copiii. De Gabi nu mă interesează, vă zic sincer, pentru că el toată viața și-a făcut programul cum a dorit el și cum a vrut el, nu s-a gândit la nimeni.

Și când spun nimeni, mă refer că nu se gândește nici la ceea ce simt ei, nici la ceea ce-și doresc ei! A fost weekendul lui de venit la Constanța. A refuzat total acest lucru. Le-a spus copiilor că va veni altădată.

Copiii l-au așteptat în curte, i-am pregătit, i-am luat rapid de la grădiniță. Copiii refuză să meargă la tatăl lor acasă. Au și spus că își doresc ca tatăl să vină aici să se joace cu ei, să meargă împreună într-un parc”, a declarat Claudia la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Le-a spus că nu vrea să vină pentru că nici ei nu vin la el. A doua zi, sâmbătă, copiii l-au sunat: «Tati, de ce nu mai vii?». Vineri, practic, a spus că o să ajungă sâmbătă. Vinovatul în toată situația asta este el și nu altcineva. El trebuie să fie conștient că are doi copii și că are un program cu copiii.

Și dacă un părinte își dorește cu adevărat să petreacă timp cu copiii lui, eu cred că trece peste orice și lasă orice. Am încercat să le explic că probabil tati are treabă și că va veni într-o altă zi. Nici pentru mine nu e ok ca mamă să stau și să văd motivul pentru care tatăl lor nu a venit.

Nu este pentru prima oară când se întâmplă asta. Eu îmi văd înainte de creșterea copiilor, fiecare face ce simte, repet. Pentru copii este mai dureros. Îl așteptau să vină la Constanța, să se distreze împreună. (…) Copiii și-au dorit și își doresc ca el să vină mai des aici”, a mai spus artista.

Claudia Pătrășcanu: „Am primit jigniri și amenințări în ultima perioadă de la diverși oameni din partea lui”

„Dacă vrei ceva cu adevărat, nimeni nu îți poate lua din timpul tău. Tu ești cel care poți să decizi pentru tine. De ce să decidă altul? Pentru mine nu decide mama, nici prietenii, nici anturajul, absolut nimeni. Eu decid pentru mine. Îi respect pe cei din jur, dar totul până la copii.

Adică lași orice în viața asta pentru copii. Gabi știe și i-am zis de atâtea ori! Lasă orice, orice poți tu și vino să-i vezi! Pentru că dorința lor este ca tu să vii aici să petreci timp cu ei. Nu pot singură. I-am acordat posibilitatea asta, ușa mea a fost deschisă pentru el.

Deși am primit jigniri și amenințări în ultima perioadă de la diverși oameni din partea lui. Singură nu pot să îl ajut dacă el nu își dorește. Trebuie să mai renunțe un pic să facă ceea ce simte. Și până la urma urmei a arătat ce simte el. El simte să își vadă de viața lui și nu îl mai interesează nici copiii”, a încheiat Claudia.

