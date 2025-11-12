Cine este Eugenia Șerban. Actrița a trecut printr-un cancer, un malpraxis, un divorț și a obținut ordin de protecție împotriva fiului său dependent de droguri

Eugenia Șerban este un exemplu de reziliență și forță. Actrița este foarte cunoscută și îndrăgită în România, iar povestea ei de viață este una demnă de film. A trecut printr-un divorț, a învins cancerul, a trecut printr-o serie de probleme medicale, iar fiul ei a devenit dependent de droguri. Iată cine este Eugenia Șerban.

Carieră

Eugenia Șerban a urmat cursurile Liceului Teoretic George Coșbuc din București, în perioada 1984-1988, apoi a intrat la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, secția Actorie, la profesorul universitar Ioan Cojar.

A debutat la Teatrul de Stat din Turda, unde a locuit jumătate de an într-o cabină de machiaj. Ulterior, i s-a repartizat o garsonieră, apoi a ajuns la Teatrul Evreiesc de Stat din București și ulterior la teatrul Excelsior.

A intrat în televiziune în 1990, unde a prezentat la TVR1 primul Videomagazin duminical, alături de Cristian Țopescu, Ioan Bogdan și Eugen Dumitru, apoi a trecut pe la Acasă Tv, Pro Tv și Prima Tv.

A divorțat de tatăl copilului său

Eugenia Șerban a divorțat de tatăl fiului său, un cetățean de origine arabă și a decis să își crească singură băiatul, pe Lorant Bataineh. Divorțul a venit în urma faptului că bărbatul a înșelat-o.

„În momentul în care îți dai seama că nu poți să ai un drum comun, indiferent de cât iubești, e mai bine ca fiecare să își vadă de viața lui și de drumul lui. Îmi era mai bine așa. Normal că am suferit. Eu am luat decizia să divorțez.

Atunci când lucrurile nu mai funcționează, este clar că, la un moment dat, relația se va transforma într-una toxică, într-una cu probleme, din toate punctele de vedere. Și nu e cazul. Nu sunt în măsură să dau foarte multe sfaturi, pentru că mi s-a întâmplat și mie. Dar da, e de preferat să ne retragem, dacă putem.

Atunci când iubești e greu să iei o hotărâre. E greu să scoți pe cineva din suflet. Eu nu sunt genul care să uite atât de ușor atunci când pune suflet. Cred că toate suntem așa. Când trecem atât de ușor de la o relație la alta, este clar că nu am iubit’, a spus actrița.

Are un fiu dependent de droguri

Fiul actriței, în vârstă de 31 de ani, este dependent de droguri și i-a făcut viața un adevărat chin. Timp de 14 ani, Eugenia Șerban a trăit în teroare până în clipa în care a cerut ordin de protecție împotriva lui Lorans.

Băiatul a furat din casă bani și bijuterii de valoare și devenea agresiv cu mama lui.

„Este un moment de neputință. Nu mai știi ce să faci și alegi să trăiești. Probabil că azi nu mai eram, nu pentru că el mi-ar fi făcut ceva, ci pentru că nu mai puteam să duc. Ca de exemplu, anul trecut – în august – am făcut un preinfarct. Îți vine să-ți iei viața, să nu mai vezi și nu voiam să ajung acolo.

M-am gândit să ajung acolo (n.r. – să-și ia viața), orice mamă se gândește. Am ales să iau ordinul de protecție, tocmai ca să nu ajung acolo. Statul nu îi ajută cu nimic, nu le oferă nicio șansă acestor oameni, nu există centre unde pot fi ajutați, te vezi neputincios”, a mărturisit Eugenia Șerban anul trecut.

În 2023, actrița a ajuns să sune la 112 și a obținut un ordin de protecție valabil pe un an împotriva fiului său. El a fost internat imediat după ce a împlinit 18 ani, însă anul 2023 a fost unul cumplit, conform actriței.

A suferit de malpraxis

Actrița a avut o operație de implant mamară care a fost nereușită și a dus la necroze la ambii sâni.

Vedeta s-a operat în Italia în 1999, însă după ce a luat în greutate, ea a vrut să își scoată protezele de silicon mân România. Intervenția a dat greș și sânii actriței au necrozat.

„Extirparea sanilor este singura solutie”, spune Eugenia Serban, care ramane optimista: „Riscuri exista la orice operatie, dar mai rau decat acum sunt sigura ca nu poate fi”.

A avut două tipuri de cancer

În 2020, Eugenia Șerban a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer: unul ginecologic și altul la sâni.

„În luna aprilie a început totul. Mergând la controlul ginecologic anual, s-a descoperit că ceva nu este în regulă, şi aşa au început investigaţiile.

În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic. Imediat după biopsie, medicul a hotărât să mi se facă de urgenţă o ecografie de sân, în aceeaşi zi. A fost una dintre cele mai urâte zile din viaţa mea, ziua în care am aflat că am şi cancer la sân. Aşa a început totul”, a povestit actriţa în revista Viva.

