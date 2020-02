Cine este Alina Ceușan de la Asia Express

Ea și-a deschis blog-ul alinaceusan.com în anul 2012, când în România abia pătrundea conceptul de fashion blogger. Și-a deschis blog-ul cu ocazia unei teme primite la facultate, dar acesta a evoluat pe măsură ce ea a căutat să toarne în el pasiunea ei pentru scris și modă.

Absolventă a Facultății de Științe Politive, Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca, unde a studiat comunicare și relații publice, Alina Ceușan a avut de-a lungul timpului colaborări impresionante cu mai multe brand-uri, cum ar fi Nivea, H&M, L’Oreal Paris, Philips, Tommy Hilfiger și Worldclass.

De asemenea, a primit numeroase premii pentru contribuțiile ei în lumea modei și cea a online-ului, printre care premiile 1 la „Special Projecs by Bloggers” și „Best Use of Photography in Blogging” la Digital Divas 2016 și „Best Fashion Blog” și „Best Lifestyle Influencer” la Elle Blogging Awards 2017.

În competiția Asia Express, Alina Ceușan se află în echipă cu Carmen Grebenișan, prietena ei bună, care are, de asemenea, o prezență foarte puternică în lumea online.

Foto – Instagram

