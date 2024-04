Ce superstiții are Ioana Ginghină de Revelion: “Trebuie să fiu din cap până în picioare cu aur”/ Exclusiv

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice și-au programat luna de miere pentru 2024, iar în prima zi a noului an vor decola spre Thailanda. Actrița a spus, în exclusivitate pentru UNICA, cum s-a shimbat relația cu fiica ei de când este la liceu, dar și ce superstiții are în noaptea de Revelion.

Printre rezoluțiile Ioanei Ginghină pentru noul an se numără revenirea pe micul ecran, dar și ajungerea la biserică pentru a primi biecuvântarea preotului și a purta verighete.

Ioana Ginghină pleacă după Revelion în Thailanda, cu soțul și fiica

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice și-au unit destinele în toamnă, cei doi căsătorindu-se civil și sărbătorind fericitul eveniment acasă alături de familie și prieteni.

Când plecați în vacanță?

Exact de 1 ianuarie ne luăm zborul spre Thailanda.

Ca doi porumbei sau și cu Ruxi?

Nu, și cu Ruxi (n.r. fiica Ioanei și a lui Alexandru Papadopol). Ruxi are cameră separată, am vrea să ne deranjeze mai mult, dar nu ne deranjează. Așa a fost și în Zanzibar. Ea își ia camera separată, avem piscină, avem plaja lângă, intră când vrea, iese când vrea, nu stă de noi lipită în vreun fel, numai dacă ieșim undeva la un restaurant, asta de obicei seara mai mult sau când sunt excursiile, dacă vrem să plecăm undeva, dar Ruxi nu ne deranjează. Nu mai e un copil să zici: ‘vai, dacă pleci cu copilul te deranjează în vreun fel!’

Citește și: Ioana Ginghină, călătorie fulger cu fiica ei, Ruxandra, la Paris. De ce a renunțat la telefon

Ioana Ginghină, despre fiica ei: “Merg pe încredere”

Cum e Ruxi la liceu?

E foarte bine. De când a intrat la liceu este o prezență agreabilă, nu ne mai certăm. Singurul lucru cu care îmi e greu să mă obișnuiesc este că iese în fiecare zi. Adică după ora 14.00 – 15.00 când termină cursurile iese o oră – două și după aceea vine acasă. Și nu prea știu pe unde umblă, e adolescentă nu pot să mă mai bag peste ea, deja e mare, merg pe încredere.

Ioana Ginghină

Ce superstiții ai în noaptea dintre ani?

O am pe cea cu desuurile roșii, să am bani la mine, aur, trebuie să fiu din cap până în picioare cu aur, nu argint, nu nimic. Mai am rezoluțiile astea, dar nu trebuie să fie neapărat în noaptea de Revelion. M-am mai calmat cu rezoluțiile, cu dorințele, m-am mai liniștit, nu prea mai am.

Pe plan profesional ce îți dorești?

Nu am ceva anume, mi-aș dori să revin cu un proiect în televiziune, că am făcut o pauză de un an, mi-a ajuns, dar nu depinde de mine.

Tu și Cristi ce nași aveți?

Sunt prietenii mei cei mai buni: Laura cu Chris, e american, și au fost nașii noștri de cununie, noi nu am făcut la biserică, dar au fost martori.

“Probabil că la anul o să facem și o binecuvântare”

Luați în calcul să vă binecuvânteze preotul și să purtați verighete?

Vrem să purtăm verighete, dar vreau niște verighete – verighete și trebuie să ne concentrăm bine să le găsim, adică nu vreau așa repede. Vine o vârstă când pui preț și pe inelul de logodnă și pe verighete, nu mai iei așa orice strălucește. Dar da, probabil că la anul o să facem și așa o binecuvântare, nu neapărat căsătorie. Ideea e că am făcut două la biserică, hai să încercăm și fără.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice

A fost o superstiție?

Nu neapărat, eu cred foarte mult în Dumnezeu, dar am altfel de credință. Nu e neapărat cu biserica. Sunt ortodoxă, dar am crescut în Sibiu și cumva noi acolo eram și catolici și evanghelici, era un amalgam.

Citește și: Ce planuri au Ioana Ginghină și soțul ei pentru sărbători: “Plecăm după Crăciun, tocmai ca să nu mai pățesc ca anul trecut”/ Exclusiv

Sursa foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News