Liviu Vârciu (41 de ani) are trei copii. Prezentatorul TV are o fiică, Carmina, în vârstă de 20 ani, dintr-o fostă relație. Din actuala relație cu Anda Călin (32 de ani), Liviu mai are o fiică și un fiu, Anastasia Maria (4 ani) și, respectiv, Liviu Matei (1 an și jumătate).

Ce părere are fiica cea mare a lui Liviu Vârciu despre familia întemeiată de prezentator cu Anda Călin

Recent, Carmina a fost întrebată ce părere are despre „noua familie” a tatălui ei. Carmina este în prezent studentă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, în cadrul Universității din București. „Mă simt fericită dacă și el e fericit și asta e tot ce contează”, a răspuns studenta în mediul online.

Carmina a împlinit 20 de ani pe 8 mai 2022. În mediul online, Liviu i-a urat: „La mulți ani, puiule, 20 de primăveri! 🙈 TE IUBESC! ❤️❤️❤️ P.S.: Nu mă face bunic încă te rog!”. „Te iubesc, tata! 🥺🤍🤍🤍 Mulțumesc! ❤️❤️❤️ Mai ai de așteptat vreo 7 ani până să ajungi bunic 😂🤭 Stai calm”, a comentat Carmina.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Liviu Vârciu și Anda Călin își doresc o nuntă intimă. „Nu mai punem accent pe așa ceva”

Liviu Vârciu, despre relația cu Anda Călin: „Anda chiar m-a suportat. Sunt un om dificil, nervos”

Liviu Vârciu, probleme de sănătate: „Mă simt rău, n-am forță”

În octombrie 2021, pentru Playtech, mama Carminei, Ami Teiceanu (40 de ani), a vorbit despre relația dintre ea și Liviu, dar și dintre Carmina și frații săi mai mici.

„Are o relație bună. I-am spus întotdeauna că sunt frățiorii ei, că nu au nicio vină și că trebuie să îi iubească și să se comporte frumos cu ei. La început nu a fost foarte încântată, dar acum este ok”, a declarat Ami Teiceanu.

Despre relația dintre ea și Liviu, Ami a mai spus pentru aceeași sursă: „Nu am avut nicio treabă cu el, nici el cu mine. Îi doresc să fie fericit cu familia lui. Nu are rost să purtăm dușmănie, avem un copil, e mare. Nu am mai avut certuri, fiecare cu treaba lui”.

Cum s-au cunoscut Liviu Vârciu și Anda Călin?

Anul trecut, Anda a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și prezentatorul TV. „M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea”, a scris Anda Călin pe Instagram.

„Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost «ce faci nevastă în oraș?». Și i-am spus că «am venit să fiu cu ochii pe el». Și el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Și i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a mai povestit Anda Călin.

Foto: Instagram