Ce le-a transmis Gabriela Oțil celor care au criticat-o că iese în club cu fetele când are copil mic acasă

Gabriela Oțil (29 de ani) s-a declarat deranjată de reacțiile negative primite în mediul online din partea internauților cu privire la comportamentul pe care îl are de când a devenit mămică.

În urmă cu câteva zile, soția lui Dani Oțil (41 de ani) a postat pe conturile ei sociale câteva fotografii dintr-un club, unde se afla cu prietenele ei. Modelul a fost aspru criticat de o parte dintre cei care i-au văzut postarea, reproșându-i-se că nu este în regulă să mai iasă la distracție cu fetele dacă are un copil mic acasă. Gabi și Dani Oțil au un băiat, Luca Tiego, în vârstă de șapte luni.

Pe Gabriela a deranjat-o faptul că internauții l-au numit “bonă” pe soțul ei, doar pentru că el a stat acasă cu micul Tiego, în timp ce ea se afla la club.

Sincer, am fost șocată de reacția celor din jur. Nu am mai ieșit în club de foarte mult timp, iar când am ieșit și bineînțeles, soțul a stat acasă cu cel mic, a fost numit ‘’bonă’’. Eu nu sunt numită astfel când stau acasă cu cel mic, și nu am înțeles de ce. Nu cred că se poate schimba mentalitatea din România, pentru că așa am fost educați și este foarte greu să se schimbe asta – a declarat Gabriela, pentru Click!.