Ce își dorește fiica lui Connect-R de Crăciun. La 8 ani, Maya vrea un cadou de peste 6.000 de lei

Connect-R se pregătește, la fel ca întreaga lume, să sărbătorească Crăciunul cu familia sa. Artistul a dezvăluit ce i-a cerut fiica sa, Maya, lui Moș Crăciun.

Mai sunt doar două zile până la Crăciun, iar copiii sunt nerăbdători să vadă ce cadouri le va lăsa Moș Crăciun sub brad. Însă Maya, fiica lui Connect-R știe exact ce își dorește.

Ce cadou își dorește fiica lui Connect-R de Crăciun

Maya are 8 ani și este fiica artistului cu fosta sa soție, Misha. Fetița pare să fie un copil care știe ce vrea și i-a spus tatălui ei ce vrea să găsească sub bradul ce Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Într-un interviu acordat Ego.ro, Connect-R a mărturisit că Maya își dorește foarte mult un telefon de ultimă generație ce costă aproximativ 6.400 de lei. Însă artistul i-a spus că mai întâi vrea să vadă rezultatele școlare.

„Dumnezeule, mi-a cerut un Iphone 14 Pro sau Plus, nici nu le știu. Eu cred că am 12 sau 11, care este. I-am spus: “Să vedem! Să vedem media la final de an de la școală, să vedem rezultatele la pian și mai discutăm!”, a povestit artistul pentru sursa citată.

Citește și: În ce relații sunt Raluka și Connect-R, la peste un deceniu de când se cunosc: „Îl iubesc de mor!”

Citește și: Connect-R are grijă să-i ofere o educație aleasă fiice sale: “Cititul dezvoltă vocabularul și da, eu pun preț pe aspectul acesta. Vreau ca fetița mea să citească”

Citește și: Tatăl lui Connect-R, spectator special la „Te cunosc de undeva”: „Ce-am crescut și ce-ai ajuns”

Citește și: Connect-R, despre fosta sa soție: „Nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată”

Cum va petrece artistul sărbătorile de iarnă

Connect-R a afirmat că își va petrece sărbătorile împreună cu familia lui.

„O să stau cu Maia, o să stau cu familia mea, bineînțeles, despre asta este vorba de Crăciun, despre stat cu familia. Sunt un om spiritual, nu credincios. Nu respect nicio tradiție. În afară de faptul că stau la masa cu ai mei. Rugăciunea nu este o tradiție, este o condiție. Este esențială. Să vorbești despre Hristos nu este o tradiție, este esențial, cam atât”, a precizat cântărețul.

Connect-R are o relație specială cu fosta lui soție, Misha, de care a divorțat în anul 2018. În urmă cu puțin timp, cântărețul a mărturisit că nu a meritat-o niciodată pe cea care i-a dăruit o fată.

„Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, uite, recunosc, nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată. Este o femeie impecabilă”, spunea artistul după lansarea piesei „Acasă”.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Connect-R și fiica lui, Maya.

Sursă foto: Facebook