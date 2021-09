Connect-R are grijă să-i ofere o educație aleasă fiice sale: “Cititul dezvoltă vocabularul și da, eu pun preț pe aspectul acesta. Vreau ca fetița mea să citească”

Deși au divorțat în 2017, Connect-R și fosta lui soție, Misha păstrează legătura, crescând-o împreună pe fetița lor de 7 ani. Delicată, ambițioasă și foarte talentată, Maya iubește pianul și în egală măsură a mers de-a lungul timpului la cursuri de teatru și balet. Cu toate aceste pasiuni pentru care muncește cu drag, nu e de mirare că micuța va călca pe urmele părinților ei.

Connect-R ne-a mărturisit că se bucură nespus atunci când Maya face cu plăcere toate aceste activități. În paralel, artistul a explicat că lectura este o altă activitate pe care i-o insulfă Mayei, considerând-o esențială în dezvoltarea ei. Chiar dacă programul ei zilnic se dovedește a fi destul de încărcat, Maya e ascultătoare și nu ratează nicio ocazie de a-i face mândri pe părinții ei.

“Niciodată nu îi dau comenzi fetiței mele. O las să fie propriul ei stăpân. E important să înțeleagă că părinții au autoritate, dar nu îi impun niciodată nimic. Mai exact, îi sugerez ce are de făcut. Apoi, ea stă, se gândește și îmi răspunde ca și cum ar fi fost ideea ei. Și o aprob. Tot timpul îi creez momente în care să creadă că ea a avut inițiativa. Noi funcționăm cu recompense. Pentru orice curat făcut în cameră, orice studiu în plus la pian sau lecție la matematică, primește ceva. Dacă vrei ca cel sau cea mică să citească, începe cu tine. Și apoi, ei vor copia comportamentul tău. Niciodată un copil nu va face ceva ce-i impune părintele. Copii își doresc să aibă personalitate și le place să arate asta. Niciodată nu o să respecte o comandă. Cititul are un rol extraordinar. Îi dezvoltă foarte mult imaginația, colorează cadre și imagini în mintea copilului… este extraodinară această activitate! Cititul dezvoltă vocabularul și da, eu pun preț pe aspectul acesta și vreau ca fetița mea să citească”, a explicat artistul.

Pe lângă activitățile menite să-i dezvolte Mayei abilitățile și inteligența, Connect-R pune preț, în egală măsură și pe momentele de relaxare petrecute în familie.

“Îi plac plimbările în parc și merge destul de des în Orășelul Copiilor unde ne distrăm de minune, dar cea mai plăcută activitate pentru ea este săritul în bălți. După o ploaie strașnică, ne îmbrăcăm adecvat și luăm la rând toate bălțile de pe stradă. Legat de gadgeturi, nu suntem genul de părinți care să-i lăsăm telefonul pe mână atunci când noi vrem să stăm liniștiți cu ale noastre. Nu, nu facem asta, dar nu suntem nici absurzi astfel încât să-i interzicem copilului să nu intre pe internet. Există un echilibru în sensul acesta și e foarte important să-l păstrăm”, a povestit Connect-R.