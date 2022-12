Ce face Teo Trandafir pentru a se menține în formă, de sărbători: „Atât de simplu! Asta mă împiedică să mă îngraș!”

Ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă și toată lumea se pregătește pentru masa festivă de Crăciun. Vedetele din showbizul românesc așteaptă și ele cu nerăbdare acest moment al anului, dar o fac după propriile preferințe.

Teo Trandafir (54 de ani) și fiica ei, Maia (17 ani), nu se agită prea mult cu ocazia mesei de Crăciun. Pentru că ele sunt adeptele unui stil alimentar nu foarte complicat.

Îndrăgita prezentatoare de televiziune a declarat recent că de Crăciun va primi de la prietenii pe care îi vizitează preparate tradiționale. În plus, mai spune Teo, ea și fiica ei mănâncă puțin. Printre preferatele lui Teo se numără caltaboșul, produs tematic de Crăciun pe care l-a descoperit de puțină vreme. Dar îi plac și sarmalele.

Noi mâncăm puțin și este ultima problema pe care ne-o punem. Bineînțeles că vom primi mâncare de la toată lumea, toți prietenii vin cu câte ceva, mai ales că vom fi plecate. Nu am această povara, nu am avut-o niciodată.

Am descoperit de vreo trei ani, până la acel moment nu am mâncat, că îmi place caltaboșul. Am nimerit unul foarte bun. Mănânc cât se poate de puțin, pentru că este atât de bun încât ceva trebuie să fie în neregulă cu el. Și îmi mai plac sarmalele mici, mici – a dezvăluit Teo Trandafir, pentru spectacola.ro.