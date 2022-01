Ce decizie au luat judecătorii în cazul lui George Burcea, după ce actorul a fost prins drogat la volan

La aproape un an de când George Burcea a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, judecătorii au ajuns la o decizie. Fostul soț al Andreei Bălan are de plătit o sumă considerabilă și are carnetul de conducere suspendat pentru o perioadă de un an. Decizia însă nu este definitivă.

George Burcea e bun de plată și are carnetul de conducere suspendat

În februarie 2020, George Burcea s-a ales cu dosar penal pentru că a condus după ce a consumat droguri. La un an de la momentul respectiv, actorul a primit decizia judecătorilor – este obligat să plătească 16.000 de lei și nu mai are voie să conducă timp de un an. Decizia nu este una definitivă și poate fi contestată în următoarele 10 zile.

„În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 61 C.pen. condamnă pe inculpatul BURCEA GEORGE-VALENTIN la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 de lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 de zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. 4 lit. c) C.pen., cu suma de 80 de lei corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. 2 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 2 C.pen. În temeiul art. 63 alin. 1 şi alin. 3 C.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 22 alin. 1 și 2 din Legea nr. 253/2013, potrivit cărora, dacă se află în imposibilitatea de a achita integral amenda aplicată în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, poate solicita judecătorului delegat cu executarea eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă care nu poate depăşi 2 ani. Conform art. 66 alin. 1 lit. i) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 2.100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1.100 de lei aferentă fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței, conform Libertatea.ro

Citește și – Cât costă o vacanță în Tulum, stațiunea din Mexic unde a mers în vacanță Andreea Bălan

Citește și – CRBL, atacat dur de soțul Andreei Tonciu. Artistul a jignit modelul la Survivor România 2022

Citește și – Speak și Ștefania au COVID-19. „Într-adevăr, suntem pozitivi”

Citește și – Anamaria Prodan, noi acuzații la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Citește și – Mimi, despre relația cu Sebastian Dobrincu: „Mi-a distrus încrederea în mine”

George Burcea a recunoscut că a condus sub influența drogurilor

Actorul a vorbit recent despre episodul în care a fost prins de poliție, după ce a consumat substanțe interzise.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, acum sunt în tot felul de teste și alte lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, viața avea să îmi dea o lecție. Cu siguranță, foarte mulți oameni recurg la astfel de gesturi când se simt singuri, abandonați, singuri într-o problemă. Da, m-am simțit abandonat și de asta m-am dus într-o altă zonă. De asta am avut o scăpare”, a dezvăluit actorul, în cadrul podcastului „În Oglindă”, găzduit de jurnalistul Mihai Ghiță, în luna noiembrie a anului trecut.