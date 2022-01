Invitată în podcastul „La Mijloc”, găzduit de Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbit, printre multe altele, și despre fostul mariaj cu Laurențiu Reghecampf. Impresara și antrenorul s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de mariaj. Primul termen de judecată al divorțului este pe 7 februarie 2022.

Anamaria Prodan, noi acuzații la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria și Laurențiu au împreună un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani. Impresara mai are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani), din primul mariaj cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. La rândul său, Laurențiu mai are un fiu, Luca (20 de ani), din fostul mariaj cu Mariana Pfeiffer. În prezent, antrenorul formează un cuplu cu o tânără care-l va face tată pentru a treia oară. Fiul perechii se va naște în primăvara anului acesta.

„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până la nuntă, pe 1 iunie (n.red.: aniversarea de 13 ani de mariaj). Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu… Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: «Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog, iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar. Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste»”, a declarat Anamaria Prodan.

„Eu am chemat copiii, am stat toți într-o cameră și le-am zis: «Din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și, din acest moment, dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există… e belea mare cu mine!»”, a completat.

„Copiii au zis da, ne-am luat cu toții în brațe, Reghe ne-a strâns pe toți la piept și, după două zile, a plecat cu două ceasuri, cele mai valoroase, și le-a vândut”, a mai spus Anamaria Prodan.

„Am toate discuțiile de la el, uite ce scrie aici, e adresa domnișoarei. Ce este asta? Este un link cu divorț, îl învăța cum să divorțeze, pentru că el îi spunea: «E pandemie, nu se poate divorța acum». Sunt de la Reghe, redirecționate toate. Uite ce îmi scrie aici Reghecampf, ce îi spune domnișoara: «Hai că mă iei deja de proastă prea mult și începi să mă deranjezi». De ce? Pentru că Reghecampf mințea că nu poate divorța acum. Probabil că, în mintea lui, nu a vrut niciodată să divorțeze, dar cred că îl are cu ceva la mână. Nu ai cum să decazi așa”, a mai declarat.

Întrebată de ce crede că Laurențiu nu vorbește public despre cele întâmplate, Anamaria a completat: „Nu vorbește pentru că, îmi doresc eu să cred, vrea să păstreze imaginea lui Laurențiu Reghecampf pe care eu l-am luat de bărbat. (…) Am luat-o la început ca o prostie, greșeală, se întâmplă. Am încercat să-l salvez. (…) Pornirea mea nu este pe această fată. (…) Este dezamăgire. Fiecare băiat greșește, dar noi am construit ceva singuri. N-ai cum să te faci de râs, să te arate lumea cu degetul pentru slăbiciunea pentru domnișoare de oraș”.

