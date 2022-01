Aflați în vacanță în Indonezia, Speak și logodnica lui, Ștefania Codreanu, au contractat virusul SARS-CoV-2. În mediul online, solistul a dezvăluit cum se simt. Speak și Ștefania s-au logodit în ianuarie 2020, în timpul filmărilor sezonului 3 „Asia Express”.

Speak și Ștefania au COVID-19. „Într-adevăr, suntem pozitivi”

„De fapt, testul negativ de ieri era pozitiv. A fost o eroare de comunicare din partea hotelului. Am refăcut testul și, într-adevăr, suntem pozitivi. Nu prezentăm niciun simptom, suntem fresh și energici, mai puțin acum, că am aflat vestea. Suntem siguri că datorită vaccinului avem cea mai ușoară formă posibilă”, a scris Speak pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

„Ca să ajungi în Bali, trebuie să stai în carantină în Jakarta, ceea ce am și făcut. Ești testat la intrarea în țară, în aeroport, apoi ești testat la ieșirea din carantină, în cea de-a șasea zi. Noi am ieșit pozitiv, presupunem că am luat virusul din aeroport sau de pe avion”, a explicat și Ștefania, pe pagina ei de Instagram.

„Acum ne află în izolare, la un hotel special pentru cei testați pozitiv. Este o listă scurtă de 5-6 hoteluri aprobate de guvernul din Indonezia. Am ales hotelul care părea să aibă cele mai bune condiții, nu am avut noroc, însă ne descurcăm”, a completat.

„În 2 zile ne testăm iar. Dacă ieșim negativ, o să putem ieși din izolare. (…) Fizic ne simțim foarte bine. Suntem cam «dezumflați», cum s-ar spune, pentru că ni s-au dat planurile peste cap, dar trecem peste asta. Facem haz de necaz, cel mai important este că ne simțim bine”, a încheiat.

Ștefania s-a luptat cu depresia

„Am fost (n.red.: în despresie) o singură dată, acum mulți ani. Nu voiam să văd sau să aud pe nimeni. Voiam să stau singură și să mă țin ocupată cu ORICE. Vorbeam doar cu părinții mei. Mă obligam să dorm atunci când nu-mi mai rămânea nimic de făcut, să treacă zilele cât mai repede, să ies din starea în care mă aflam. Am ieșit singură din perioada aia. M-am motivat singură, mi-am proiectat dorințe, mi-am proiectat țeluri, mi-am dat un restart”, a scris Ștefania pe Instagram.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Are sau nu iubita lui Speak operații estetice? Ștefania a clarificat speculațiile

În ce relații sunt Speak și Adelina Pestrițu la 5 ani de la despărțire

Cum și-a câștigat Speak primii bani. „N-am făcut carieră din asta”

„Mi-am ținut mintea ocupată, să nu mă gândesc la nimic ce ar putea să mă întristeze. Nu aveam poftă de mâncare, însă nu trecea zi fără să nu mănânc ceva obligat forțat. Ușor, ușor mi-am revenit. După acel episod am încercat în fiecare zi să fiu cea mai bună versiune a mea. Nu am lăsat un astfel de episod să mă acapareze”, a încheiat.

Cum a început relația dintre Speak și Ștefania

În mai 2020, Speak și Ștefania au dezvăluit pe cine au ales să le fie nași. „Vrem să ne gătească Sorin (n.red.: Bontea). Așa am și vorbit cu el. Nașii sunt aleși demult, prietenii noștri Monica Munteanu și soțul ei”, a mărturisit Speak, pentru OK! Magazine.

Din cauza pandemiei, cuplul s-a văzut nevoit să-și amâne nunta. „Păi, cu pandemia asta… la noi nu este vorba despre a semna un act, ci despre a avea parte de momente unice. Și, momentan, trăim niște vremuri în care nu putem risca un eveniment pe care îl vom face o singură dată în viață”, scria Speak la Insta Story, în octombrie 2021.

„Da, cred că am făcut eu primul [pas]. Na, sunt și eu băiat o dată, bărbat. Am făcut eu primul pas”, mărturisea Speak, în prima lor apariție TV în calitate de cuplu. „Nu i-am dat semnale. S-a întâmplat. Chiar nu i-am dat semnale că ar trebui să facă vreun pas sau că eu urmează să fac vreun pas. S-a întâmplat pur și simplu”, a adăugat Ștefania.

„Cred că ăsta este cel mai bun atu al nostru. Suntem cei mai buni prieteni și pot să îi zic orice. Prima oară în viața mea, într-o relație, pot să zic orice partenerului. Orice! Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu decât o fac acum”, a mai spus Speak.

Foto: Instagram