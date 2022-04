De ce stă Cătălin Botezatu cu chirie, deși are proprietăți de milioane de euro

Deși Cătălin Botezatu are case și apartamente de milioane de euro, acesta preferă să stea cu chirie.

Cătălin Botezatu și-a cumpărat primul apartament la 18 ani. Designerul își investește banii în proprietăți în București, la munte și la mare, dar nici nu le închiriază, nici nu locuiește în ele. El preferă să locuiască cu chirie, pentru că, potrivit spuselor sale, se mută des și nu stă mereu în țară.

„Nu sunt adeptul proprietăților și să fac multe case”, a spus el pentru Ego. „În România am început să fiu adeptul să stau așa 2-3 ani într-o locație, poate chiar închiriată, dar să am o priveliște superbă, să mă mut constant. Deși nu vreau să fiu ipocrit, la momentul acesta am proprietăți multe în România: la munte, la mare, în București. Nici măcar nu sunt închiriate cele în care nu stau”.

Una dintre proprietățile sale este folosită pentru a depozita haine, iar aceasta poartă denumirea de „casa dulap”. Totodată, Cătălin Botezatu are o cază decorată în stil minimalist și budist, pe care a numit-o „casa muzeu”.

„Au început să aibă denumiri”, a zis el. „Una în care am foarte multe haine se numește «casa dulap» pentru că sunt numai standere și nu mai poți să stai în ea. Alta se numește «casa muzeu»pentru că am făcut-o așa, într-un stil minimalist, budist și arată ca în filme. Cine intră în «casa muzeu» rămâne fără replică. Pe acea locație am folosit-o de câteva ori, la începuturile mele cu Bianca și apoi cu o fată frumoasă, care tot așa câștigase un concurs și de atunci nimic, stă nelocuită”.

În prezent, Cătălin Botezatu locuiește în București, într-un apartament care are vedere la lac. Recent însă, el și-a cumpărat un apartament și în Dubai, deși a spus că nu plănuiește să se mute definitiv în Emiratele Arabe Unite.

El a mai povestit pentru Ego: „Acum mi-am dorit să am vedere la lac, în mijlocul Bucureștiului și stau într-un superapartament. De dimineață mă trezesc și văd lebede, și cormorani, și ce poate fi mai frumos, mai ales că totul este din sticlă. Mai am o casă așa într-o vilă la Foișorul de Foc, cu un șemineu superb, o casă a tinereții mele. O casă la mare, o casă la munte”.

