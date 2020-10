Cătălin Bordea și soția sa, infectați cu noul coronavirus

Cătălin Bordea (35 de ani) și soția sa, Livia (26 de ani), au fost infectați cu noul coronavirus.

Comedianul a avut temperatură și dureri musculare puternice și a ieșit pozitiv după ce și-a făcut testul pentru COVID-19. Soția acestuia a prezentat și ea simptomele cunoscute ale bolii, pierzându-și gustul și mirosul.

„Am luat pentru mine, am împărțit cu nevasta-mea. Acum sunt bine, eu sunt bine de vreo săptămână. Am avut cam 5 zile nasoale. O sfârșeală incredibilă, n-am mai trăit niciodată în viața mea așa ceva, pur și simplu îți vine să dormi. Eu am dezvoltat o senzație ca și cum (…) am experimentat bătrânețea. Sfârșeala pe care o avea bunicul meu că îl dureau oasele. Mă dureau oasele, mușchii. Eu am avut formă ușoară, dar nici forma ușoară nu e (…) Și sfârșeala de îți vine să dormi… ia-mă doamne. Psihic e nasol pentru că nu știi cu ce simptome te trezești a doua zi”, a mărturisit el, potrivit wowbiz.ro.

După aproximativ o săptămână, Bordea a început să-și revină, iar acum starea sa este mai bună. În stilul său caracteristic, vedeta din show-ul lui Capatos a glumit pe seama faptului că soția sa a rămas fără miros.

„Nu dispar celelalte, eu n-am trecut. Livia a rămas fără gust și miros, eu n-am rămas. Am putut să fac câteva chestii prin casă pe care n-am putut să le fac în toți anii de relație, pentru că ea a rămas fără miros. Ea nu știe (…) Am avut trei zile de glorie. Dar asta e senzația nasoală psihic, te culci și te trezești cu altceva și altceva, am avut dureri de cap, sfârșeala, febra musculară, febra aia o oră, că așa m-am hotărât să mă duc să mă testez. Poftă de mâncare zero, chestii de genul ăsta. Dar sfârșeala aia, oboseala aia nasoală, îți vine să dormi încontinuu. Dar mie după 7 zile, mi-am revenit, flotări în casă. Livia începuse cu sfârșeala în a șaptea zi. O să mă duc să-mi fac aia de anticorpi, că vreau să donez plasmă”, a mai spus Bordea.

