Carmen Negoiță, primele fotografii în online cu noul iubit politician

Carmen Negoiță (41 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste și a decis să nu-și mai ascundă iubitul. Fosta soție a lui Ionuț Negoiță, cu care a avut o căsnicie de 11 ani, a publicat pe rețelele de socializare câteva poze cu actualul ei partener de viață. Cel care i-a pus inima pe jar celebrei bloggerițe este Cătălin Boboc, secretar de stat la Ministerul Muncii. Bărbatul are vârsta de 45 de ani și are un copil dintr-o relației anterioară.

“Pure Happiness” (n.r. – Fericire pură) sunt cuvintele scrise de Carmen în dreptul fotografiilor în care apare alături de Cătălin Boboc. Fanii bloggeriței i-au scris în dreptul pozelor o mulțime de complimente, punctând că ea și iubitul ei formează un cuplu frumos.

“O, ce frumoși sunteți!”, “Ce drăguți!”, “E tot ce contează, Carmen. Un sentiment de împlinire. Aveți grijă de voi!” sau “Era și cazul ❤️ la cât de mișto ești: mamă dedicată cu 2 copii minunați, femeie de succes și o prezență fashion care emană bucurie și frumusețe în fiecare zi”, sunt câteva dintre cuvintele fanilor lăsate în dreptul pozelor de cuplu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Carmen Negoita (@carmennegoita)

Carmen Negoiță a pozat nud la 40 de ani

În 2020, Carmen Negoiță și-a uimit fanii și urmăritorii de pe rețelele de socializare pozând într-o ipostază incendiară, complet dezbrăcată.

„Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am 2 copii mari și am vergeturi. Corpul m-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experiențe uimitoare și m-a făcut să mă simt ca o femeie atât de frumoasă. Încerc să-l antrenez cât de mult pot și să-l mențin sănătos”, scria atunci Carmen Negoiță, în dreptul fotografiei îndrăznețe postate în mediul online.

Foto – Facebook