Carmen Negoiță a apelat la medicul estetician. Ce schimbare și-a dorit vedeta

„Am simțit nevoia unei schimbări la început de vară, o mică îmbunătățire care să îmi pună în valoare trăsăturile feței. Mi-am dorit întotdeauna buze mai voluminoase, dar mi-a fost mereu teamă să fac acest pas. E important să ai un medic foarte priceput, în care să ai încredere, și mi-am dorit proceduri care nu modifică trăsăturile, ci le înfrumusețează“, spune Carmen Negoiță.

Vedeta a ales să meargă pe mâna doctorului chirurg estetician Iancu Morad de la clinica Luxury Aesthetics, care i-a recomandat M-Technique – cea mai nouă tehnică de augmentare și remodelare a buzelor cu acid hialuronic. Tehnica fost dezvoltată chiar de Morad după mai bine de 15 ani de experiență și pasiune în domeniul esteticii. Durata procedurii este de 20-25 de minute, iar perioada de recuperare e de 2-3 zile. Efectul se menține timp de șase luni.

„L-am întrebat pe domnul doctor Iancu Morad și am apelat la această procedură foarte nouă, revoluționară, de augmentare și remodelare a buzelor cu acid hialuronic. Este o procedură dezvoltată chiar de el, așa că am avut încredere că rezultatul va fi cel pe care mi-l doresc. Și așa a fost! Buzele mele au un aspect natural. Au doar puțin mai mult volum și sunt foarte frumos conturate. Este un tratament complex. Durata procedurii este mai mare în comparație cu augmentarea clasică a buzelor cu acid hialuronic, pentru că se construiește aspectul natural al buzelor, inclusiv forma de M de la buza superioară“, declară Carmen.

„Știu că buzele pline și frumos conturate reprezintă unul dintre atuurile de bază ale unei femei. Așa că mi-am dorit să pun la punct o procedură care să aibă ca rezultat buze cu mai mult volum și un contur atrăgător, dar în perfectă armonie cu trăsăturile feței. Am studiat și am lucrat foarte mult până am pus bazele M-Technique. Această tehnică proprie înglobează mai multe tehnici, îmbunătățite și modificate, practicate într-o anumită ordine ce pune accent pe detaliile anatomice ale buzelor. Rezultatul este spectaculos, feminin, dar are un aspect natural și în armonie cu restul feței. Ce trebuie știut este că tehnica este un tratament complex. Durata procedurii este mai mare în comparație cu augmentarea clasică a buzelor cu acid hialuronic și ajunge la 20-25 de minute. Finețea detaliilor și complexitatea acestei tehnici este traumatizantă pentru țesutul local. Astfel încât, la 50% din cazuri, apar edeme și vânătăi la nivel local. Recuperarea durează 2-3 zile, timp în care pacienta își poate însă desfășura activitățile obișnuite de zi cu zi“, explică specialistul.

