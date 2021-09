Cu 20 de ani în urmă, Andreea Raicu (44 de ani) și-a pierdut tatăl. În mediul online, fosta prezentatoare TV a vorbit despre relația dintre ea și tatăl ei, dar și despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

Care este cel mai mare regret al Andreei Raicu. „Nu mai aveam cum să întorc timpul”

„Exact azi, în urmă cu 20 de ani, tata a plecat sub privirea mea. E un moment pe care nu am să îl pot șterge niciodată din memorie. Au trecut aproape la fel de mulți ani câți am petrecut împreună. Nu am avut poate cea mai bună relație, dar știu că m-a iubit, dar nu a știut să mi-o arate”, a scris Andreea, în dreptul unei fotografii cu ea și cu tatăl ei.

„Pe măsură ce am crescut, m-am simțit îndreptățită să îi spun tot ce m-a deranjat. Tot ce nu îmi plăcea, cu furia pe care am ținut-o bine ferecată în interiorul meu toți anii copilăriei și adolescenței în care știam că „nu e frumos” să le răspunzi părinților. Nu am ratat nicio ocazie să îi spun ce simt”, a continuat.

„Și într-o zi, cea în care a plecat, am realizat că am uitat să îi spun ce era mai important. Doar că, atunci când el era aici, nu puteam să văd asta pentru că eram prea orbită de furia care dădea pe dinafară. Am uitat să îi spun că îl iubesc. 😔 A fost regretul cel mai mare”, a adăugat.

„Sentimentul de vinovăție m-a chinuit mult timp, mi-a furat zile, nopți, luni în care numai la asta m-am gândit. Mi-a luat ceva vreme să pot să accept situația și că nu mai aveam cum să întorc timpul ci doar să învăț ceva din această experiență dureroasă”, a mai spus.

„Ceea ce știu acum este că indiferent cât de supărată, tristă, nervoasă sunt pe mama, familie, prieteni sau oameni importanți, am grijă să știe că îi iubesc indiferent de orice. Să fiu sigură că am spus tot ce am simțit pentru că nu știu dacă voi mai avea ocazia, iar viața trăită cu regrete e absolut cumplită”, a încheiat.

