Invitată în emisiunea La cină, găzduită de Ionela Năstase și Adi Hădean, Andreea Raicu (43 de ani) a explicat de ce nu s-a căsătorit și de ce nu a devenit mamă până la vârsta aceasta. În prezent, despre antreprenoare nu se știe dacă formează sau nu un cuplu.

În cadrul emisiunii anterior menționate, Andreea a dezvăluit că s-a luptat cu depresia în jurul vârstei de 30 de ani, fiind judecată de cei din jur că nu s-a căsătorit și că nu a devenit mamă.

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu până la 43 de ani

„A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: «Ei, și? Când te măriți, când faci un copil?». Și eu eram foarte ok.

Adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok!”, a mărturisit Andreea Raicu. „Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată”, și-a spus atunci.

„Eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta. (…) Astăzi am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie”, a mai declarat.

„Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, [căsătoria] e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie.

Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta. Îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea”, a încheiat Andreea Raicu.

Andreea Raicu: „N-am mai putut să merg două săptămâni”

În primul episod al podcastului ei, alături de Mihai Morar, Andreea a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. „Dacă nu vezi că trebuie să te oprești, la un moment dat vine viața și te oprește. (…) Eu n-am mai putut să merg două săptămâni. (…)

Eram într-o situație foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau, mi-era frică, și viața m-a ajutat să o iau. Îmi aduc aminte că eram la cosmetică și eram foarte liniștită. (…) Și îmi trece un gând așa: «Ești foarte liniștită pentru că ai să mori». (…)

Îmi mai aduc aminte perfect, era Vinerea Mare și era ziua de naștere a prietenei mele foarte bune și am mers la ea. De la un moment dat încolo mi s-a făcut foarte rău. Am zis că trebuie să merg acasă. Am ajuns, m-am așezat pe canapea și când am vrut să mă ridic, nu am putut să mai merg. Pur și simplu. Știu că sună foarte ciudat.

N-aveam niciun fel de problemă medicală. (…) Când am acceptat că nu mai pot să merg m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu. Și mi-am adus aminte de gând: «Deci o să mor, nu?». (…)

Am fost la spital, am făcut toate testele posibile. Nu mă puteam opri din plâns, mi se părea îngrozitor ce trăiesc. Ce era foarte interesant era că puteam să-mi mișc picioarele în dreapta, în stânga, dar nu în față”, a mărturisit fosta prezentatoare TV.

Andreea Raicu: „E atât de inteligent corpul ăsta și îți spune lucruri atât de minunate”

Ulterior, Andreea s-a internat într-o clinică și a luat în plan profesional decizia de care îi era teamă. După, Andreea și-a revenit. „N-aveam cum să mă ajute nimeni. Singura persoană care putea să mă ajute eram eu. Care a fost mesajul pe care l-am descifrat ulterior?

Că nu mai e drum înainte. Este în dreapta sau în stânga. E atât de inteligent corpul ăsta și îți spune lucruri atât de minunate. Lucruri pe care uneori nu știm să le descifrăm, dar, de cele mai multe ori, pe care ne e frică să le descifrăm pentru că ne este frică de schimbare”, a mai spus Andreea.

Foto: Instagram