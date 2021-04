Care a fost primul loc de muncă al Andreei Mantea: „Am înghițit în sec și am zis: Da”

Andreea Mantea se numără printre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Vedeta de la Kanal D se poate lăuda astăzi cu o carieră de succes, dar puțină lume știe că Andreea Mantea a început de jos, iar primul ei job a fost pe când era doar o adolescentă, ca picoliță într-un restaurant.

„Pe la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: Da. Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi” a povestit Andreea Mantea, într-un interviu pentru Formula As.

Vedeta spune că banii pe care-i câștiga ca picoliță îi arunca pe fel de fel de nimicuri care, la vârsta respectivă, i se păreau importante.

„Sigur că toți banii pe care îi câștigam îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc.”, a adăugat Andreea Mantea.

