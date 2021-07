Britney Spears (39 de ani) a declarat recent că vrea să-și dea tatăl în judecată pentru abuz. Din anul 2008, solista se află sub conservator, concept legal prin care tatăl ei, Jamie Spears (68 de ani), a fost împuternicit să-i controleze viața atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Pe 23 iunie 2021, Britney a cerut Curții Supreme din Los Angeles să o elibereze de sub tutela tatălui ei. Pe 30 iunie, solicitarea i-a fost refuzată de către judecător. Până în septembrie 2019, Jamie i-a fost tutore.

După ce s-a retras din motive medicale, managera artistei, Jodi Montgomery, a preluat această responsabilitate. Acum, solista își dorește să fie eliberată de sub conservator fără să fie evaluată.

Britney Spears vrea să-și dea tatăl în judecată. Solista spune că este „extrem de speriată”

„Sunt aici pentru a scăpa și pentru a-mi acuza tată de abuz în calitate de tutore”, a spus solista, precizând că este „extrem de speriată” de Jamie. „Acest conservator i-a permis tatălui meu să-mi ruineze viața.”

A adăugat printre lacrimi că vrea să depună plângere împotriva tatălui ei. „Dacă acesta nu este abuz, nu știu ce altceva este… Am crezut că încercau să mă omoare”, a mai spus artista.

În timpul audierii, lui Britney i s-a permis să-și angajeze propriul avocat. În iunie 2021, avocatul solistei din oficiu, Samuel Ingham III, și-a dat demisia. Pe 14 iulie, judecătoarea Brenda Penny i-a acceptat demisia și i-a permis artistei să-l înlocuiască cu Mathew Rosengart, fost procuror federal.

În iunie 2021, Britney a dezvăluit că în ultimii 13 ani nu a avut nicio formă de intimitate. Artista nu are acces la banii ei și nici la un telefon propriu. „Îmi vreau viața înapoi. Au trecut 13 ani, a fost suficient. A trecut suficient timp în care nu am avut acces la proprii mei bani. Dorința și visul meu este să pun capăt tutelei fără să fiu testată.

Sunt grozavă la ceea ce fac și le permit acestor oameni să-mi controleze întreaga viață. Îmi doresc, sincer, să-mi dau în judecată familia. Aș vrea să-mi pot împărtăși povestea, să spun ce mi-au făcut, în loc să tac pentru binele lor”, a spus Britney.

Cântăreața este obligată să locuiască în casă cu o echipă care îi controlează fiecare mișcare, este forțată să ia medicamente pentru tulburarea bipolară, nu i se permite să-și vadă fiii, să se căsătorească sau să devină din nou mamă.

„Am un dispozitiv contraceptiv în organism, deci nu pot rămâne însărcinată. Am vrut să-l scot pentru a încerca să concep, dar echipa nu-mi permite. Nu vor să mai am copii. Deci acest control îmi face mai mult rău decât bine”, a mai spus.

Britney Spears: „Sunt depresivă. Plâng în fiecare zi”

În prezent, Britney deține doar 30% din custodia copiilor ei, fiii Jayden (13 ani) și Sean (14 ani), în timp ce tatăl lor, Kevin Federline (43 de ani), deține restul de 70%. Despre familia ei, artista a mai spus:

„Familia mea nu a făcut nimic în acest sens. Totul trebuia aprobat de tatăl meu. (…) Este rușinos și demoralizator ce mi s-a întâmplat. (…) Nu am vorbit despre asta până acum pentru că nu am crezut că oamenii mă vor crede”.

„Am fost în negare. Am fost în șoc. Am fost traumatizată. Știi, prefă-te până reușești… Dar acum vreau să-mi spun versiunea. OK? Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă. Sunt depresivă. Plâng în fiecare zi. Cred că acest control este abuziv”, a continuat, precizând că s-a simțit „înrobită” de tatăl ei care „a iubit să aibă controlul să o rănească”.

„Singurul lucru similar acestei experiențe este traficul de sex. Să forțezi pe cineva să muncească împotriva voinței lui, să-i deții toate bunurile, card de credit, bani cash, telefon, pașaport, și să îl plasezi într-o casă în care muncește cu oamenii cu care locuiește”, a mai spus solista.

Foto: Instagram