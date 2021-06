Britney Spears (39 de ani) se află sub conservator din anul 2008, concept legal prin care un judecător declară o persoană sau o organizație responsabilă asupra unei alte persoane în calitate de tutore legal, preluând puterea de decizie asupra acesteia atât din punct de vedere financiar, cât și personal.

Până în septembrie 2019, tatăl solistei, Jamie Spears (68 de ani), i-a fost tutore. După ce s-a retras din motive medicale, managerul artistei, Jodi Montgomery, a preluat această responsabilitate. Recent, solista a spus că vrea să se elibereze de sub tutelă.

Sora lui Britney Spears a reacționat la acuzațiile solistei

Britney a dezvăluit că în ultimii 13 ani nu a avut nicio formă de intimitate. Artista nu are acces la banii ei și nici la un telefon propriu. Totodată, cântăreața este obligată să locuiască în casă cu o echipă care îi controlează fiecare mișcare, este forțată să ia medicamente pentru tulburarea bipolară, nu i se permite să-și vadă fiii, să se căsătorească sau să devină din nou mamă.

„Am un dispozitiv contraceptiv în organism, deci nu pot rămâne însărcinată. Am vrut să-l scot pentru a încerca să concep, dar echipa nu-mi permite. Nu vor să mai am copii. Deci acest control îmi face mai mult rău decât bine”, a spus.

În prezent, Britney deține doar 30% din custodia copiilor ei, fiii Jayden (13 ani) și Sean (14 ani), în timp ce tatăl lor, Kevin Federline (43 de ani), deține restul de 70%. Despre familia ei, artista a mai spus:

„Familia mea nu a făcut nimic în acest sens. Totul trebuia aprobat de tatăl meu. (…) Este rușinos și demoralizator ce mi s-a întâmplat. (…) Nu am vorbit despre asta până acum pentru că nu am crezut că oamenii vor avea încredere în mine”.

În urma acestor acuzații, sora ei, Jamie Lynn Spears (30 de ani), a fost linșată mediatic. După ce fanii au aflat prin ce trece cântăreața, în online a început să circule hashtagul Free Britney [Eliberați-o pe Britney], iar în februarie 2020, The New York Times Presents a realizat un documentar centrat pe povestea artistei, Framing Britney Spears.

„Simt nevoia să adresez câteva lucruri. Nu am făcut asta până acum pentru că am simțit că nu aveam dreptul să vorbesc înainte ca sora mea să spună public ce simte. Acum că a făcut acest pas, pot spune și eu ce am de spus”, a început Jamie.

„Nu-mi pasă că vrea să fugă în pădure și să aibă un milion de copii sau să revină pe scenă și să domine lumea cum a făcut în trecut de nenumărate ori. N-am nimic de câștigat sau pierdut. Eu sunt doar sora ei și mă interesează doar să fie fericită.

Am luat decizia conștientă de a participa în viața ei doar în calitate de soră și de mătușă a fiilor ei. Nu am susținut-o public printr-un hashtag cum ar fi vrut fanii ei, însă am susținut-o ca soră înainte ca acel hashtag să apară și o voi susține în continuare”, a mai spus. Jamie a încheiat prin a preciza că susține decizia surorii ei de a se elibera definitiv de sub tutelă.

