Bianca Drăgușanu, probleme de sănătate. „Din cauza diabetului, trebuie să-mi schimb întreaga dantură”

Bianca Drăgușanu (40 de ani) are o problemă mai veche de sănătate care îi dă mari bătăi de cap. Fosta soția a lui Victor Slav suferă de ani buni de o afecțiune care, din păcate, nu are leac – diabet.

Bianca a declarat recent că boala a început să-i afecteze dinții. Vedeta spune că trebuie acum să-și schimbe întreaga dantură și are de gând să facă asta într-o clinică stomatologică din Timișoara.

„Mi-am dat dantura jos și-mi pun alți dinți”

Procedura va avea loc la sfârșitul acestei luni, pe 30 ianuarie.

„Pe 30 ianuarie trebuie să mă duc la Timișoara. Mi-am dat dantura jos și-mi pun alți dinți. Am avut o problemă de sănătate, din cauza diabetului îmi sângerau gingiile și a trebuit să-mi schimb întreaga dantură”, a precizat Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.

Nu este prima dată când Bianca vorbește despre afecțiunea cu care se luptă. Acum câțiva ani, blondina spunea că a făcut diabet din cauza stresului. Momentan nu este dependentă de insulină, dar ea este de părere că situația ei se poate schimba. Și nu în bine.

Boala Biancăi se poate agrava

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede“, – mărturisea Bianca Drăgușanu în trecut.

Ea pune problema de sănătate pe care o are pe seama eșecurilor pe plan amoros pe care le-a avut. Bianca Drăgușanu spune că este o fire sensibilă, care se implică foarte mult într-o relație sentimentală, iar mai apoi suferă la fel de mult dacă lucrurile nu merg așa cum și-ar dori. De-a lungul anilor, Bianca a trecut prin două mariaje – cu Victor Slav, între 2013-2014, cu care are o fiică, Sofia Natalia și cu Alex Bodi, cu care a fost măritată pentru doar trei luni, în 2019. Actualmente, ea ar avea o relație cu Gabi Bădălău, dar este una destul de controversată din cauza scandalului în care el e implicat cu fosta soție, Claudia Pătrășcanu.

„Am făcut diabet din dragoste!”

„Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. (…) Am descoperit în urma unor analize că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar strict” – a mai precizat ea.

Cât despre regimul alimentar strict la care se referă, Bianca nu consumă zahăr, dar nici produse cu gluten. Produsele lactate lipsesc și ele din meniul divei.

„Consum pâine mai scumpă, fără gluten, dar fără dulciuri, iar zahăr deloc. N-am băut niciodată cafeaua cu zahăr, și beau două pe zi, doar dimineața. Nu mănânc lactate”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru sursa menționată mai sus.

